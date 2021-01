Una donna in cui tutte si possono riconoscere e ambassador della body positive, Vanessa Incontrada posa come in un quadro per la nuova campagna Dolce e Gabbana.

Solare, splendida e sorridente in tutta la sua bellezza, Dolce e Gabbana scelgono Vanessa Incontrada come protagonista della loro nuova campagna pubblicitaria. L’attrice da sempre ambassador della body positive, è per il brand il modo più chiaro e diretto per dire che la moda è di tutte le donne, e che soprattutto non conosce taglie ed etichette, ma solo braccia aperte a tutta la bellezza femminile.

Vanessa Incontrada x Dolce Gabbana, omaggiando Rubens

Hanno lasciato tutti di stucco le nuove foto della campagna pubblicitaria di Dolce e Gabbana. Gli scatti infatti si ispirano ai quadri del celebre pittore fiammingo Pieter Paul Rubens, noti per la morbidezza con cui dipingeva ogni dettaglio, in quadri a tre dimensioni. Era la piena espressione del barocco.

In un abito floreale che valorizza la silhouette morbida dell’attrice, ma avvolgendola dolecemente, e ancora in un prezioso tubino rosso di seta, Vanessa è sospesa tra il presente e il passato, quando a dominare i quadri era anche la bellezza dalle forme generose.

Scatti ricchi di dettagli, che trasformano la campagna in un’opera d’arte che nasce in occasione del lancio della linea curvy, vestendo le donne fino alla 52.

Dolce e Gabbana: la campagna omaggia tutte le donne

Seppur in concomitanza con il lancio della linea curvy, il messaggio di Dolce e Gabbana vuole andare ben oltre. Le loro campagne pubblicitarie che hanno sempre fatto parlare nel bene e nel male, vanno ben oltre la semplice presentazione di una collezione.

Scegliere Vanessa Incontrada, legata a loro anche da un forte amicizia, vuole essere un messaggio forte verso l’idea di una moda più inclusiva.

Infatti proprio l’attrice che si è dovuta più volte difendere da chi l’accusava di essere troppo formosa e di non prendersi cura del proprio corpo, è stata scelta dal brand come modella. Perché più che la bellezza esteriore è la sua personalità, il suo esempio di body positive, il suo invito a vivere il proprio corpo secondo la propria sensibilità, ad essere il vero modello di bellezza.

È questo a rendere Vanessa, una di noi, tutte quelle donne che vogliono vestirsi per il piacere di piacersi per valorizzare in pieno tutta la loro bellezza, quella di dentro e fuori.