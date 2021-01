Sono il capo più basic del guardaroba ed è bastata una foto di J.Lo per ricordarci quanto possiamo facilmente abbinarli su tutto. Ecco perché amiamo i leggings neri.

Ad ogni stagione sono due le categorie di capi di cui non possiamo assolutamente fare a meno: quelli più eccentrici, colorati e originali, e quelli basic come i leggings neri. Spesso infatti dimentichiamo che un capo basic può aiutarci a creare diversi look, giocando su un guardaroba con meno outfit ma che mescolandoli tra loro ci permettono di avere look sempre più variegati da sfoggiare.

Leggings neri: outifit basic ed evergreen da indossare come JLo

Gli anni passano, ma la sua grinta e la sua bellezza restano monumentali. Ispirarsi a JLo è ormai un vizio, perché solo lei grazie alla sua silhouette da urlo ci ricorda come sia importante scegliere capi che possano valorizzare il nostro fisico. E soprattutto ci ricorda quanto nel nostro look i capi basic non vadano mai sottovalutati.

Felpa Guess crop, sneakers comodissime ma anche trendy e color nei punti strategici, ed un paio di leggings neri che mettono in mostra il fisico scolpito delle tante ore in palestra che senz’altro le hanno permesso di essere sempre e comunque la numero uno nella cura del proprio corpo.

A vita alta, lucidi o in cotone: i leggings neri sono un salva look

Quello che ha immediatamente colpito del look di JLo è la semplicità di accostare due capi basic realizzando un look sportivo che esalta pienamente il fisico e la sua femminilità.

– La lezione è che basta un leggings nero per realizzare un look comfy, ma anche chic se vogliamo abbinare ad una gonna quelli più sottili di cotone o anche in ecopelle.

– I modelli sportivi sono quelli che hanno maggiormente catturato l’attenzione grazie anche all’attenta cura al dettaglio: quelli con le trasparenze infatti sono belli da indossare anche per uscire. Un’alternativa fashion e sportiva ai modelli classici completamente neri.

Per una silhouette più slanciata, sopratutto se siamo basse, possiamo puntare anche sui modelli a vita alta, perfetti anche per valorizzare i fianchi.