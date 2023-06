Nozze in arrivo per Valerio Scanu che pare aver ufficializzato la data del rito con Luici Calcare. Il giorno scelto è speciale.

Nel mese di novembre era arrivata la proposta di nozze, ora c’è pure la data: Valerio Scanu e Luigi Calcara si sposano. Il cantante e il docente universitario hanno deciso di dirsi il fatidico “sì” a settembre. Il giorno preciso è stato scelto per una ragione molto speciale.

Valerio Scanu, la data delle nozze: il significato

Dopo alcuni mesi dalla famosa proposta di nozze che aveva, di fatto, anche funzionato da coming out ufficiale per Scanu, ecco svelata la data del rito.

Stando al Corriere della Sera, infatti, la cerimonia tra il cantante e il 32enne di Castelvetrano, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, sarà il 7 settembre, giorno che porta con sé un significato speciale perché compleanno del padre dell’artista sardo, mancato nel 2020 per il Covid. Una scelta precisa, fatta per condividere in qualche modo questo giorno speciale anche con lui anche ora che non c’è più, almeno fisicamente.

Il Corriere riporta poi altre informazioni relative al quel giorno speciale che si avvicina. Il rito sarà celebrato a Roma, punto di incontro per i parenti di Luigi, che arriveranno dalla Sicilia, e per quelli di Valerio, che vivono in Sardegna. I testimoni saranno i fratelli di entrambi (Fabio, per Luigi, e Alessandro, per Valerio) con le migliori amiche (Valentina, per Scanu, e Raffaella, per Calcara).

Di seguito anche un post Twitter di quella che era stata la proposta dell’artista:

#ValerioScanu fa coming out chiedendo la mano all’amato Luigi Calcara ❤️ auguri ai futuri sposi 💐 pic.twitter.com/Ut4hgFHMeq — ApocaFede (@DrApocalypse) November 13, 2022

