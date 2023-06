Grande traguardo per Chiara Ferragni che ha festeggiato il risultato ottenuto dalla sua azienda. Le parole sui social.

Un importantissimo traguardo raggiunto da Chiara Ferragni relativo alle stime di valore dell’azienda che lei ha fondato. L’imprenditrice ha annunciato l’ingresso in società di AVM gestioni che ha valutato la holding della donna ben 75 milioni di euro. Un risultato che la moglie di Fedez ha festeggiato con tanto di messaggio su Instagram.

Chiara Ferragni, la sua società valutata 75 milioni di euro

Chiara Ferragni

“Voglio dare il benvenuto in Chiara Ferragni brand ad AVM gestioni che oggi valuta la società che ho fondato 75 milioni di euro. Questa è solo una nuova tappa del viaggio imprenditoriale iniziato anni fa e che mi ha visto combattere per far valere le mie idee. Ringrazio Fabio Maria D’Amato che 6 anni fa mi ha voluto affiancare nel cambio manageriale che dovevo dare alle mie società. E che con il suo talento professionale e generosità umana ogni giorno si batte per i miei stessi valori”, ha scritto l’imprenditrice.

Poi, entrando nel dettaglio anche a carattere puramente personale: “In molti credevano che non fossi abbastanza brava o intelligente per combinare qualcosa di valore a lungo termine, mentre molti altri hanno voluto essere dalla mia parte. A loro sarò sempre grata, e grazie alla loro energia continuerò a battermi per seguire le mie idee”.

Spazio anche ad altri ringraziamenti: “Grazie ai soci Alchimia e Morgese con cui ci aspettano altri anni di duro lavoro e sfide. Grazie alle quasi 60 persone del mio team: senza di voi tutto questo non sarebbe possibile”.

Per Chiara si tratta dell’ennesima conferma riguardo al proprio operato dopo che nelle scorse settimane erano arrivati i risultati relativi ai ricavi delle varie imprese che, secondo i calcoli de Il Sole 24 ore, erano raddoppiati nel 2022.

Di seguito anche il post Instagram dell’imprenditrice:

