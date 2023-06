Spiacevole episodio con protagonista indiretta Maria De Filippi. Il suo nome e la sua immagine sono stati usati per una truffa.

“Fate attenzione”. Con queste parole Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha voluto avvisare tutti i seguaci suoi e della Queen di Mediaset a proposito di una truffa che utilizza nome e volto della conduttrice per sponsorizzare un ipotetico programma che promette soldi facili. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Maria De Filippi, il suo nome usato per una truffa

Sul web è spesso facile trovarsi a fare i conti con articoli e link che provano a spingere le persone a cliccare o investire denaro. Uno di questi ha visto coinvolta anche la De Filippi.

Infatti, il nome e il volto della Queen di Mediaset sono stati usati per sponsorizzare un fantomatico programma che garantisce, a fronte di un investimento minimo iniziale di 250 euro, dei guadagni facili settmanali.

Peccato che si tratti di una truffa e che la conduttrice di Canale 5 non ne sapesse nulla, almeno fino ad ora. La conferma, infatti, è arrivata dai social dove Raffaella Mennoia, autrice e braccio destro della conduttrice, ha condiviso uno screen della truffa con scritto: “Ovviamente è una truffa, fate attenzione grazie”.

Non si sa molto, in realtà, sul cosa sia effettivamente questo programma che promette dei facili guadagni ma il modo in cui veniva sponsorizzato recitava. “Maria De Filippi ha ufficialmente aperto l’accesso a un programma in cui ogni italiano può guadagnare 230-480 euro”.

Insomma, sebbene potesse sembrare abbastanza palese, sempre meglio precisare che Maria non abbia nulla a che vedere con questa storia e soprattutto che è meglio non credere a tutto quello che appare sui social e sul web in generale.

Di seguito, invece, un vecchio e tenero post Instagram proprio della Mennoia con il suo cane e Maria:

