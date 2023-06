Numeri record per le società di Chiara Ferragni che hanno raddoppiato i ricavi nel corso del 2022. Quanto hanno guadagnato.

Ogni cosa che tocca diventa oro. Stiamo parlando naturalmente di Chiara Ferragni che ogni anno che passa diventa sempre più una “macchina da soldi”. L’imprenditrice, non più solo digitale, ha fatto registrare con le sue società numeri record per il 2022 con ricavi raddoppiati. Ecco quanto hanno guadagnato le aziende.

Chiara Ferragni, sue società hanno raddoppiato i ricavi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e le sue società hanno fatto boom di ricavi nel 2022. Lo ha confermato anche una recente analisi de Il Sole 24 Ore che ha sottolineato come Fenice, la srl alla quale fa capo l’imprenditrice e che controlla tutto il suo business ha chiuso il 2022 “con ricavi per 14,2 milioni e un giro d’affari a valore retail di 61 milioni, in crescita, rispettivamente, del 115% e del 134% sul 2021”.

Numeri davvero monstre che, entrando nel dettaglio, vedono la Tbs Crew, che segue tutte le altre attività di Chiara e dei suoi collaboratori – dalla consulenza in digital marketing ai progetti di comunicazione per altri brand alla gestione della sua immagine in senso ampio, passando per operazioni di scouting – avere ricavi netti passati dai 7,1 milioni del 2021 a 14,6 milioni del 2022 (+105%).

Anche il general manager di Chiara, Fabio Maria Damato ha confermato il trend che sembra essere positivo anche per il 2023: “Il giro d’affari di Fenice dovrebbe arrivare a 71 milioni, quello di Tbs Crew a 18,9 milioni. Siamo molto soddisfatti della redditività di entrambe le società, che ci consente di pianificare investimenti a breve e medio termine anche per la distribuzione diretta del marchio”.

Insomma, numero pazzeschi per l’imprenditrice che con grande professionalità e molto lavoro sta avendo un successo unico.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della moglie di Fedez.

