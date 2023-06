Fa chiarezza il presentatore sul suo futuro in Rai e la conduzione di Sanremo 2024. Le parole di Amadeus tra lavoro e vita privata.

I rumors sul suo futuro e sulla conduzione, a detta di molti, incerta di Sanremo 2024. Ma non solo. Amadeus si racconta a Gente e spiega tutto sul rapporto con la Rai, il Festival del prossimo anno e, ovviamente, anche l’importanza di avere accanto una moglie come Giovanna Civitillo.

Amadeus, da Sanremo 2024 all’amore per Giovanna

Amadeus

L’intervista ad Amadeus parte subito con delle precisazioni sulla Rai e la futura conduzione di Sanremo che non sarebbe stata “direzionata” da nessuno con dei paletti come in tanti hanno detto e scritto.

“Certo che farò Sanremo 2024! Non ho mai pensato di non farlo, al mio amico Ciuri (Fiorello, ndr) piace scherzare! E nessuno mi ha mai parlato di paletti da rispettare. […]”, ha detto il conduttore. “Che stagione è questa in Rai? In 25 anni le stagioni cambiano e cambiano a seconda dei dirigenti, dei direttori di rete. Io mi sento un uomo Rai, qui sto bene e sono felice di esserci. La Rai mi ha valorizzato in assoluto, mi ha dato l’occasione di fare le cose più importanti della mia carriera”.

Non solo lavoro, anche l’amore per la sua Giovanna Civitillo, sempre al suo fianco e decisamente un punto di riferimento in ogni momento della sua vita, anche professionale: “Siamo totalmente complementari. Giovanna è la mia metà perfetta, per me è fondamentale averla accanto”.

E ancora: “Grazie a lei ho imparato a ponderare di più e a lei ho insegnato a buttarsi con maggiore leggerezza nelle cose. Condividere e confrontarci su tutto ci rende più completi, più forti. Le nostre non sono due vite parallele che proseguono insieme, ma è un’unica vita che ha sempre puntato lontano”.

Di seguito anche un post Instagram della coppia:

