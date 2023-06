Torna a parlare Wax sugli inizi ad Amici e quel rapporto iniziato col piede sbagliato con Maria De Filippi. Il retroscena.

Glielo abbiamo sentito dire spesso nel corso dell’edizione 22 di Amici: “All’inizio abbiamo litigato io e Maria”. Stiamo parlando di Wax e del rapporto iniziato non proprio bene con la padrona di casa, la De Filippi. Ora, a Diva & Donna, il giovane cantante ha spiegato meglio cosa successe ad inizio trasmissione, non appena entrato nella scuola.

Wax e il retroscena ad Amici con Maria De Filippi

Maria De Filippi

In tanti si sono domandati nel corso dell’edizione di Amici cosa fosse successo all’inizio tra il ragazzo e la padrona di casa visto che i due, ogni tanto, avevano fatto riferimento ad una lite ad avvio del talent.

Wax, in tal senso, ha spiegato: “Sono entrato ad Amici con tantissima rabbia. Ho preso il microfono in mano e ho detto ‘buongiorno signorine’ davanti a Maria. Sono arrivato ai casting bello arrogante. Non è stata proprio una bella presentazione. Però non c’è mai stata cattiveria”, le parole del ragazzo.

E Maria come ha reagito? “Maria all’inizio si è un po’ risentita, poi però siamo andati avanti. Prima di Amici non mi fidavo di nessuno per via delle cose che ho visto e vissuto. Sono dell’avviso che fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio”.

Non solo il rapporto con Maria, ma anche la bellissima amicizia con Angelina di cui il giovane ha parlato a Il Fatto Quotidiano: “A settembre è iniziata una amicizia molto bella. Mi ha subito colpito perché non avevo mai conosciuto una persona con questa mentalità, con una grande immaginazione. Ad esempio ci sono stati momenti in cui insieme ci inventavamo la presenza di mostri nel giardino della casetta. Oppure lei mi diceva ‘guarda la luna sembra un formaggio’. Erano le nostre vie di fuga dallo stress. Ci ha aiutato molto l’immaginazione e naturalmente la musica”.

Di seguito anche un recente post Instagram del cantante sul periodo nella scuola:

