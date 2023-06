Sfogo social di Arisa dopo essersi sentita cantare in tv. L’artista si è sfogata con i fan anche se poi, pare, essersi tranquillizzata.

Non sembra essere un periodo felicissimo per Arisa che nel corso dell’ultima settimana è stata protagonista di una grande polemica dopo le parole su Giorgia Meloni e i diritti LGBTQ+. Messa da parte, più o meno, quella situazione, la cantante si è trovata a fare i conti con una crisi personale. Vedendosi in tv, ospite dello show di Massimo Ranieri su Rai 1, l’artista è rimasta delusa dalla sua performance.

Arisa, sfogo social: “Brutta e canto di me**a”

Arisa

Attraverso una serie di stories su Instagram, Arisa ha spiegato proprio di non essersi piaciuta in tv. Non solo lato aspetto fisico ma anche canoro: “Canto proprio di me**a, mi trucco proprio di me**a. Sono proprio brutta. Sto profilo proprio… Ho spento la tv perché non mi voglio vedere, non riesco”, si è sfogata la cantante.

E ancora, evidentemente arrabbiata con se stessa e con la sua prestazione: “Sono stanca, devo prendermi un periodo di vacanza, ma cosa posso fare? Ho sempre lavorato, non so stare ferma. Però non sto bene”.

Dopo qualche minuto, poi, passato lo sfogo e il momento di crisi, l’artista sembra essersi leggermente ripresa: “No dai, forse canto bene. Ho cantanto bene? Non so. Forse sono solo troppo dura con me stessa e chiedo sempre troppo”.

Insomma, la donna sembra non essere troppo soddisfatta in generale e ha cercato il supporto dei fan per uscirne.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di un’altra esibizione in tv dell’artista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG