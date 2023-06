Aveva ispirato un famosissimo film. Oggi il mondo intero piange il terribile lutto che ha colpito l’uomo all’età di 72 anni.

Un brutto lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria ma anche quello del cinema. Infatti, come riportato da Le Figaro, è morto a Marrakech a 72 anni l’imprenditore e aristocratico francese Philippe Pozzo di Borgo, l’uomo tetraplegico che ispirò il film ‘Quasi Amici’, interpretato da François Cluzet e Omar Sy.

Il terribile lutto: morto Philippe Pozzo di Borgo

Da quanto si apprende, l’imprenditore francese aveva 72 anni. Dal 1993 era paralizzato dal collo in giù a causa di un incidente in parapendio. La sua storia era diventata famosa, specie il rapporto unico con il badante Abdel Yasmin Sellou, grazie al racconto che era avvenuto nel film del 2011 con François Cluzet e Omar Sy dal titolo ‘Quasi Amici’.

La storia di Philippe Pozzo di Borgo è abbastanza nota. Nel 1993, dopo la morte della moglie, l’imprenditore aveva avuto un incidente in parapendio che lo aveva obbligato a restare paralizzato dal collo in giù.

A quel punto ha deciso di raccontare la sua battaglia nel libro ‘Il diavolo custode’, nel quale racconta tutte le sue battaglie fisiche e mentali col proprio corpo.

Non solo. Nel libro ci sono anche i passaggi importanti relativamente al suo badante, Abdel Yasmin Sellou, un uomo algerino appena uscito di prigione che piano piano era riuscito ad entrare nella sua vita. Prima con un rapporto complesso e poi con episodi comici e di vera amicizia.

Proprio questo rapporto, come abbiamo detto, aveva dato vita al film ‘Quasi amici’. Pozzo di Borgo era diventato anche il patrono dell’associazione “Soulager mais pas tuer”, che si batte in particolare contro l’eutanasia, e nel 2016 era diventato testimonial per “UP for Hummanness”, associazione in favore delle persone con disabilità.

Di seguito un post Instagram che ricorda alcune scene del celebre film ispirato appunto alla storia di Philippe:

