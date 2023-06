Ilona Staller avrebbe allertato le forze dell’ordine dopo che avrebbe ricevuto minacce da parte di suo figlio Ludwig Koons.

La celebre ex attrice Ilona Staller si sarebbe vista costretta ad allertare le forze dell’ordine dopo aver ricevuto minacce da parte di suo figlio Ludwig Koons con un teaser (la cui detenzione sarebbe illegale). Una volta fermato dalle forze dell’ordine il figlio dell’ex attrice sarebbe stato riaccompagnato a casa e si sarebbe difeso affermando (stando a quanto riporta Adnkrono):

“È falso. Io e mia madre abbiamo dei battibecchi, ma non l’ho mai minacciata con il taser. Lo giuro. È una cosa che non mi appartiene. Il taser ritrovato? Me lo ha regalato un mio amico, non dovevo fare male a nessuno. E non sapevo fosse illegale”.

Ilona Staller

Ilona Staller: il figlio fermato dalla polizia

Ilona Staller avrebbe denunciato suo figlio Ludwig dopo che lui l’avrebbe minacciata con un teaser pretendendo che lei gli desse del denaro. Dopo un’udienza per direttissima al tribunale di Piazzale Clodio il figlio dell’ex attrice sarebbe stato rimesso in libertà, ma avrebbe l’assoluto divieto di dimora presso la Capitale. Al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e i fan della Staller sono in attesa di sapere se l’ex altri e romperà il silenzio in merito alla quesitone.

Riproduzione riservata © 2023 - DG