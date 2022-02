Valerio Scanu ha una vera e propria ossessione per i Chihuahua: scopriamo quanti cani ha, come si chiamano e com’è nata la sua passione.

Ex talento di una delle prime edizioni di Amici, Valerio Scanu adora gli animali. Il cantante, però, ha una vera e propria ossessione per i cani, soprattutto per i cuccioli di razza Chihuahua. Scopriamo quanti amici a quattro zampe possiede e come si chiamano.

Valerio Scanu, cani: razza e nomi

Dopo la sua partecipazione ad Amici – correva l’anno 2008 – Valerio Scanu ha dato il via alla sua carriera da cantante. Anche se non ha avuto il successo di altri colleghi ‘mariani’, ha partecipato a diversi programmi. Da L’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show: il successo nel suo campo, però, è arrivato con la vittoria del Festival di Sanremo 2010. Lato professionale a parte, Valerio è un grande amante degli animali. Sembra che il cantante abbia una vera e propria ossessione per la razza Chihuahua, che lo ha spinto ad accogliere in casa ben 10 cuccioli.

Per sua stessa ammissione, i cani sono considerati e trattati come veri e propri “figli“. La prima cucciola ad essere entrata nella sua vita è stata Miranda, che gli è stata regalata dai fan dopo la finale di Amici. Ha scelto di chiamarla così perché, appena arrivata in casa, ha dimostrato di avere la stessa energia di Miranda Prestley, la protagonista del film Il Diavolo veste Prada. Dopo di lei sono stati adottati: Bisonte, Cassandra, Bimbo piccolo, Bimbo Ciccione, Gemello, Nicola, Antonella, Valeria e Patty.

“Sono il mio tutto. Sono dei figli, fanno parte di me, della mia vita. Per me è quasi impossibile spiegare il legame carnale che abbiamo. Io vivo praticamente per loro“, ha dichiarato Scanu in merito ai dieci cani.

3 curiosità sui cani di Valerio Scanu

Valerio Scanu non si separa mai dai suoi cani, tanto che nel 2016, quando ha partecipato per la seconda volta al Festival di Sanremo, li ha portati tutti con sé. Soltanto quando ha partecipato all’Isola dei Famosi ha dovuto, per forza di cose, rinunciare alla loro presenza.

-Tutti i Chihuahua che ha adottato discendono dalla stessa mamma, ovvero la sua prima cagnolina Miranda.

-Tra tutti i cani, Patty è considerata “la sua principessina“.

–Bisonte è “il maschio di casa“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG