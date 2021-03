Valeria Marini ha confessato che sua madre sarebbe stata truffata per una somma di oltre 300 mila euro.

Valeria Marini ha confessato a Oggi che sua madre, Gianna Orrù, è stata truffata da un uomo per una somma pari a 335mila euro. La donna si sarebbe fidata ciecamente del truffatore, e a nulla sarebbero valsi i tentativi della showgirl nel tentare di dissuaderla. Valeria Marini ha confessato che avrebbe persino assunto un investigatore privato per cercare di non far cadere sua madre nella spregevole truffa.

“L’ho messa in guardia, ma era tardi. Se l’è presa con me, non mi ha creduta… ho assunto un investigatore privato per dimostrare a mia madre quello che accadeva. Se l’è presa a morte, non mi ha parlato per mesi“, ha raccontato a Oggi la showgirl.

Valeria Marini

Valeria Marini: la madre vittima di una truffa

Un uomo sarebbe riuscito ad estorcere alla madre di Valeria Marini ben 335mila euro. La donna, a detta della stessa showgirl, oggi “vivrebbe nell’ansia” per quanto accaduto, ma al momento non è chiara la dinamica della truffa. “Aveva creato una sceneggiatura da film”, ha dichiarato Valeria Marini in merito al truffatore che sarebbe riuscito a conquistare la piena fiducia di sua madre Gianna.

A Oggi la stessa mamma della showgirl ha confessato di essere distrutta e umiliata per quanto accaduto: “Per me era una questione di orgoglio, di dignità personale. Mi ritenevo perfettamente in grado di gestire la faccenda e di riavere quanto avevo investito. Era dura ammettere a me stessa che ero stata ingannata, turlupinata, umiliata… Mi fidavo troppo di lui e cacciai da casa mia Valeria quando seppi come si era rivolta a lui”, ha confessato visibilmente sconvolta. Le due donne avrebbero denunciato il truffatore, che ovviamente sarebbe sparito non appena incassato il denaro.

La madre della showgirl

Valeria Marini ha confessato che i suoi genitori si sono separati quando lei era soltanto una bambina, e mentre col padre la showgirl non avrebbe avuto molti contatti, il legame tra lei e sua madre sarebbe intenso e speciale. Proprio a causa del suo amore per la donna, la showgirl avrebbe fatto di tutto per cercare di proteggerla dalla truffa (compreso assumere un investitore privato).