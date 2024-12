“Droghe? Ho provato di tutto”: Valeria Bruni Tedeschi si confessa

Protagonista a Belve con Francesca Fagnani, Valeria Bruni Tedeschi ha avuto modo di raccontare diversi aspetti inediti della sua vita.

Sono stati tanti gli argomenti affrontati da Valeria Bruni Tedeschi a Belve. Ospite di Francesca Fagnani nel programma di Rai 2, la donna ha avuto modo di raccontare tanti aspetti anche inediti della sua vita. Dal rapporto con le droghe, usate in passato e che ne hanno condizionato anche le relazioni sentimentali, fino al feeling non ottimale con la sorella Carla Bruni.

Valeria Bruni Tedeschi a Belve: l’uso delle droghe

Dalle prime anticipazioni dell’intervista a Belve di Valeria Bruni Tedeschi arrivano diversi racconti inattesi. In particolare spicca quello in relazione all’utilizzo di droghe che la donna non ha avuto problemi a raccontare.

L’attrice ha spiegato: “Ho provato un po’ tutto. Ho fumato, ho provato la cocaina, l’eroina, ho provato l’MDMA”, ha ammesso la Bruni. “Da giovane, ho provato però non ho continuato”.

In questo senso, ad osservazione di Francesca Fagnani sui rischi soprattutto legati all’eroina, Valeria ha confessato: “Ho trovato che fosse incredibile, meraviglioso. E ho deciso di non provare mai più. Avevo un mio fidanzato che era eroinomane e che è morto di eroina. E lì ho capito”.

Il rapporto con la sorella Carla Bruni

Nel corso dell’intervista a Belve, però, Valeria Bruni Tedeschi ha avuto modo anche di parlare del rapporto con sua sorella Carla con la quale i rapporti non sono ottimali. “Ho ferito persone facendo i miei film. Mio fratello non c’è più, però è una cosa di cui mi sento non in colpa ma mi dispiace. Ma so che per fare il mio lavoro ho bisogno della realtà e poi ho bisogno di poter farne quello che voglio, sennò non posso farlo il mio lavoro”, ha dichiarato la donna.

Facendo ancora riferimento alle vecchie parole di sua sorella riguardo alla sofferenza generata dai film fatti da Valeria, lei ha proseguito: “Ho immaginato che loro si sarebbero potuti riconoscere ma, nonostante questo, per il bisogno di una scena ho superato il dispiacere degli altri”.