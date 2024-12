Francesco Totti e Noemi Bocchi volano a Parigi insieme alla piccola Isabel per un weekend romantico: crisi superata? Gli indizi.

Negli ultimi mesi Francesco Totti è tornato al centro del gossip, non solo per la causa di divorzio da Ilary Blasi, ma anche per lo scandalo che parlava di un possibile flirt con Marialuisa Jacobelli. A tutto questo complicato periodo si è aggiunto un ulteriore evento che ha messo a dura prova l’ex capitano della Roma: l’accusa di abbandono di minore.

Tutto questo sembrava aver minato alla serenità tra Totti e la compagna Noemi Bocchi. Ma la crisi è finita? L’ultimo viaggio della coppia sembrerebbe confermare che tra i due è tornato il sereno, ma scopriamo tutti i dettagli.

Totti e Noemi: weekend romantico a Parigi con la piccola Isabel

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno scelto Parigi per un weekend speciale, lontano da Roma. Accompagnati dalla piccola Isabel, la coppia ha voluto godersi il clima natalizio della capitale francese.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

Prima di visitare i famosi monumenti parigini, tra cui la Torre Eiffel, la famiglia si è concessa una giornata a Disneyland Paris, un parco che ha già accolto la bambina in passato insieme alla mamma Ilary Blasi.

La coppia, poi, ha sorpreso i fan con uno scatto romantico sotto l’iconica torre, simbolo di Parigi, dove si sono scambiati un tenero bacio.

La crisi superata: un nuovo capitolo per Totti e Noemi

Le foto condivise sui social non lasciano dubbi: Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano aver messo alle spalle la crisi che li aveva coinvolti qualche mese fa.

I gossip, infatti, avevano parlato di tensioni legate a un presunto flirt dell’ex calciatore con la giornalista Marialuisa Iacobelli, ma il viaggio a Parigi e le immagini in cui si mostrano più innamorati che mai testimoniano una ritrovata armonia.

La coppia ha affrontato i pettegolezzi pubblici, ed è rimasta unita e ha cercato di proteggere la loro vita privata.