Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sempre più uniti: paparazzati durante lo shopping di Natale con i rispettivi figli.

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera che, pur non avendo “ufficializzato” il flirt, ormai non si nascondono più dai paparazzi. Insieme, infatti, sono stati beccati mentre si godevano lo shopping natalizio. Ma non erano soli.

Le foto pubblicate dal settimanale Chi mostrano la nuova coppia accompagnata dai figli di Chiara, Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con Fedez, e dai figli di Giovanni, nati dal matrimonio con la sua ex moglie. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: la famiglia allargata

L’influencer e il manager sembrano aver trovato una nuova armonia, e stanno crendo un’atmosfera serena per i loro bambini.

In un negozio di giocattoli, i due sono stati immortalati insieme, mano nella mano, con i figli di Giovanni. Questo scatto, che ritrae una “famiglia allargata” che si sta adattando ai nuovi equilibri, è la testimonianza di una relazione che procede in maniera tranquilla e naturale.

Qui le foto pubblicate dal settimanale Chi.

Chiara Ferragni: una storia che continua a crescere

Secondo fonti vicine alla coppia, Chiara Ferragni avrebbe dichiarato ai suoi amici che Giovanni Tronchetti Provera è “L’uomo più perbene che abbia mai conosciuto“.

La loro relazione sembra crescere con passo deciso, anche se Chiara ha scelto di introdurre Giovanni ai figli con molta delicatezza. A confermare l’intensità della relazione, alcune voci parlano di un possibile anello di fidanzamento che Chiara indosserà per le festività natalizie, un regalo che potrebbe davvero sorprendere.

Intanto i fan si chiedono come gestiranno le festività natalizie l’influencer Chiara Ferragni e il nuovo compagno, se sarà l’occasione per ufficializzare la relazione e la nuova famiglia allargata, o se si godranno quei momenti lontano dai social.