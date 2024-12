Le sorelle Selassié intervengono dopo le accuse di stalking contro Lulù: le dichiarazioni per difendere la sorella.

Jessica e Clarissa Selassié hanno deciso di rompere il silenzio e di parlare pubblicamente in difesa della loro sorella, Lucrezia (Lulù). Quest’ultima è attualmente coinvolta in un’inchiesta per stalking e minacce ai danni dell’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Le due sorelle, che sono sempre state molto discrete riguardo alle vicende familiari, hanno scelto di usare i social per esprimere il loro supporto a Lulù e per fare chiarezza sulla situazione. Scopriamo che cosa hanno detto.

La dichiarazione delle sorelle Selassié

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Jessica e Clarissa hanno voluto rassicurare i loro fan e sostenitori. Le due sorelle hanno rivelato che Lulù sta affrontando questo difficile momento con determinazione, nonostante lo shock per le accuse che la coinvolgono.

“Abbiamo deciso di prenderci un po’ di tempo per raccogliere i nostri pensieri e ora vogliamo chiarire che Lulù sta bene” hanno spiegato le sorelle.

Le sorelle hanno riposto fiducia sul fatto che la verità è ancora da scoprire, e che scagionerà Lulù dalle accuse: “Il nostro nome e quello di nostra sorella sono sotto attacco, ma sappiamo che la verità verrà a galla” hanno aggiunto.

Manuel Bortuzzo

La vicenda che ha coinvolto Lucrezia Selassié e Manuel Bortuzzo ha avuto inizio dopo la loro relazione, nata durante la partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2021. Dopo la fine della storia d’amore, l’influencer avrebbe iniziato a tormentare Bortuzzo, fino a costringerlo a cambiare le sue abitudini di vita e a temere per la sua sicurezza.

Secondo le indagini, Lulù avrebbe anche minacciato l’ex fidanzato, al punto da provocargli ansia e paura. Per questo motivo, il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento per Lulù e l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico.

La difesa di Lulù

Lulù, tramite il suo avvocato, ha sempre dichiarato di essere innocente e ha espresso la sua volontà di chiarire la situazione quando sarà il momento giusto.

Nel messaggio di Jessica e Clarissa, non è mancato un ringraziamento a chi ha scelto di non commentare prematuramente la vicenda e a coloro che hanno continuato a supportare la famiglia Selassié in questo periodo difficile. “Vogliamo ringraziare anche il team legale di Lulù per il loro impegno e professionalità” hanno concluso le sorelle.