“Valentino: L’ultimo imperatore”: trama, cast e dove vedere il documentario

Trama, cast e dove vedere Valentino: L’ultimo imperatore, il docufilm sul leggendario stilista scomparso il 19 gennaio 2026.

Valentino Garavani – venuto a mancare il 19 gennaio 2026 – è stato protagonista di Valentino: L’ultimo imperatore, documentario del 2008 diretto da Matt Tyrnauer. Realizzato attraverso oltre 250 ore di riprese effettuate tra giugno 2005 e luglio 2007, il film racconta con uno sguardo ravvicinato e autentico la vita quotidiana e professionale del celebre stilista. Ecco, a seguire, la trama, il cast e dove vederlo.

Valentino: L’ultimo imperatore: trama e cast del documentario

Valentino: L’ultimo imperatore è un film documentario del 2008 diretto da Matt Tyrnauer, giornalista della rivista Vanity Fair. La pellicola racconta gli ultimi due anni di attività di Valentino Garavani girati tra giugno 2005 e luglio 2007.

Il documentario offre uno sguardo ravvicinato sulla vita e sul lavoro dello stilista, mostrandolo nel suo ambiente, mentre affronta il proprio rapporto con la moda, il mestiere e la creatività. Una delle scene più significative è quando una giornalista gli chiede: “C’è mai stato un momento in cui Valentino non ha voluto occuparsi di moda?“. A questa domanda lo stilista risponde quattro volte “no“.

Nel corso del documentario, oltre alla presenza costante dello stilista, compaiono numerose figure di rilievo del mondo della moda e dello spettacolo. Tra questi: Tom Ford, Karl Lagerfeld, Matteo Marzotto, Joan Collins, Meryl Streep, Gwyneth Paltrow, Claudia Schiffer, André Leon Talley, Donatella Versace, Valerio Festi, Giorgio Armani, Anne Hathaway, Elizabeth Hurley, Diane von Fürstenberg, Alek Wek e Anna Wintour.

Dove vedere il documentario su Valentino Garavani

In occasione della scomparsa di Valentino Garavani il 19 gennaio 2026, Valentino: L’ultimo imperatore è disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity. Il documentario può essere visto integralmente sulla piattaforma.

È inoltre disponibile anche su Amazon Prime Video e su Infinity+, offrendo così a un pubblico ampio la possibilità di rivivere il mondo e la visione creativa di uno dei più grandi stilisti della moda internazionale.

Ecco, a seguire, il trailer: