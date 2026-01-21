Dove è stata girata ‘A testa alta – Il coraggio di una donna’: le location della fiction con Sabrina Ferilli

A fare da sfondo alla difficile storia della fiction A testa alta ci sono delle location meravigliose, poco battute dal turismo di massa.

A testa alta, prima fiction che Canale 5 ha mandato in onda nel 2026, è stata girata prevalentemente nel Lazio, in zone che non sono state ancora preso d’assalto dal turismo di massa. Scopriamo tutte le bellissime location della miniserie con protagonista Sabrina Ferilli.

A testa alta: le location della fiction di Canale 5

In onda su Canale 5 per tre prime serate, la fiction A testa alta è riuscita ad attirare l’attenzione per un duplice motivo: la storia raccontata e il cast. La trama ruota attorno alla preside Virginia Terzi, vittima di revenge porn. Interpretata da Sabrina Ferilli, la donna si ritrova a dover combattere con chi le ha fatto del male e a fare di tutto per salvare la carriera e la sua stessa esistenza. A fare da sfondo a questa storia ci sono location meravigliose, che contribuiscono a rendere ancora più forte la narrazione.

A testa alta è stata girata interamente nel Lazio, prevalentemente ad Anguillara Sabazia, borgo in provincia di Viterbo che si affaccia sul lago di Bracciano. Situato a circa 30 chilometri da Roma, il paese si è trasformato per alcuni giorni in un set a cielo aperto. Gli attori hanno passeggiato per le piazze, le stradine e il lungolago.

Le location a Roma

Anche se gran parte delle riprese sono state effettuate sul lago di Bracciano e ad Anguillara Sabazia, il cast di A testa Alta ha girato pure a Roma. Soprattutto, nei quartieri Trastevere e Monteverde, ma anche Pigneto e Tufello. La scelta, ovviamente, non è stata casuale. Parliamo, infatti, di zone meno turistiche, capaci di raccontare la quotidianità.