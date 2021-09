La surreale vicenda della giovane cestista italiana ha avuto il miglior epilogo possibile: il cane Muffin è stato ritrovato. Non è da escludere un possibile collegamento con il furto subito nella sua abitazione nelle stesse ore.

Valentina Vignali ha avuto il suo bel da fare nelle ultime 48 ore. La cestista e modella di Victoria’s Secret Italia, due giorni fa, aveva annunciato sui suoi profili social la scomparsa del suo Golden retriever Muffin.

Valentina era a Milano, per prendere parte alla Milano Fashion Week che si sta tenendo in questi giorni nella capitale della moda. Il fidanzato Lorenzo e Muffin sono rimasti a Roma, dove il cane, in serata, avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

“Lo abbiamo cercato fino a tarda notte ma niente. Ieri Muffin verso le 21.30 si è smarrito nei pressi del Dejavú, un pub in via dei laghi a Marino (Roma). È un golden retriever americano di 9 mesi, color caramello, dolcissimo e giocherellone, pesa quasi 40 kg, è maschio intero, microchippato ma al momento era senza medaglietta”, questo l’appello accorato e allarmante pubblicato sui suoi profili social dalla sportiva, che nelle storie di Instagram si è mostrata insonne e in lacrime per due giorni, condividendo con gli utenti ogni novità, attacchi di panico inclusi. La macchina social si è mossa, anche troppo, tanto da far pervenire ai due numerose segnalazioni, tutte false.

E non a caso, probabilmente. Dopo essere tornato a casa da ore di ricerca estenuanti sulle (im)probabili piste suggerite da alcuni utenti, Lorenzo ha dovuto infatti comunicare alla compagna di aver subito un furto in casa. Una coincidenza che non è sfuggita alla Vignali. «Ti sto pensando così forte che ti troveremo, te lo prometto, ma tu aiutaci, abbiamo bisogno di te», ha scritto in un post che la ritrae mentre gioca sul pavimento con l’amato Muffin color caramello.

Poi finalmente, ieri, un paio di segnalazioni attendibili, le ricerche nel bosco che circonda il lago Albano e il sorriso che tutti aspettavano: “Ho passato la notte in bianco, ma l’hanno ritrovato. Muoio di felicità. In un attimo è sparita la paura, l’ansia, la rabbia, tutto”. Il Golden retriever è stato ritrovato da una famiglia che lo ha nutrito e accudito, in attesa dei suoi proprietari.

Dopo la sfilata di Missoni, Valentina è tornata a Roma per riabbracciare il suo Muffin.

Eccola sorridente alla Milano Fashion Week