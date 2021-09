L’attore protagonista di Love is in the Air rivela in trasmissione alcuni dettagli circa la sua storia con Hande Erçel, nata proprio sul set della serie tv.

Uno degli ospiti più attesi della puntata di domani di Verissimo è l’attore turco Kerem Bürsin, protagonista della serie Love is in the Air. Perchè? Il giovane ha da poco ufficializzato il suo fidanzamento con Hande Erçel, sua collega sul set e, da un po’ di tempo a questa parte, anche compagna di vita.

I due attori, inzialmente, hanno vissuto il loro amore lontano da occhi indiscreti, per poi rendersi conto che sarebbe stato più forte e autentico vivere il sentimento alla luce del sole, anche considerando come è nato il tutto: “All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale” ha rivelato Bürsin a Silvia Toffanin durante la registrazione di Verissimo.

Il giovane ha anche parlato del suo percorso di vita, facendo riferimento agli sforzi compiuti prima di raggiungere il successo: “Ho fatto il liceo in Texas dove ho iniziato a studiare per diventare attore. E lì ho fatto diverse cose tra cui il driver per attori famosi, li portavo in giro per i casting, era molto divertente. Prima ho anche fatto il personal trainer e pulivo i bagni in palestra. Queste esperienze rimangono e quando arriva il successo ti ricordano i sacrifici fatti per arrivare fino a lì” ha aggiunto.

E voi vedrete l’intervista all’attore domani a Verissimo?