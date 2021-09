Il ragazzo mostra il test (negativo) dell’HIV e pone nelle sue IG Stories dei sondaggi ai followers circa i metodi contraccettivi.

E’ momento di educazione sessuale per Tommaso Zorzi: qualche ora fa, infatti, il giovane ha reso partecipi i suoi followers di essersi sottoposto ad un auto test per l’HIV, ma non solo. Il vincitore della passata edizione del Grande Fratello Vip ha spiegato come capire quando il test è negativo e, soprattutto, ha raccomandato di effettuarlo periodicamente a chi abbia una vita sessuale relativamente attiva.

“E’ semplicissimo, si compra in farmacia. Le istruzioni sono a prova di idiota!” Il ragazzo, con la sua immancabile ironia, ha fornito informazioni circa la modalità di utilizzo del test e dove acquistarlo, spronando i suoi follower a vivere l’intimità in totale sicurezza.

Infine, Zorzi ha voluto testare le conoscenze dei suoi followers in merito ai metodi contraccettivi con diversi sondaggi sulle sue IG Stories: il ragazzo pone al suo seguito delle domande a cui rispondere sì o no, svelando poi, in una storia a seguire, la soluzione al quesito posto. Riportiamo qui un esempio di questa quiz è : DOMANDA “I contraccettivi ormonali proteggono dalle infezioni sessualmente trasmesse?” RISPOSTA “I contraccettivi ormonali proteggono da gravidanza indesiderate ma NON dalle malattie sessualmente trasmissibili”.

Molte domande simili a questa sono state poste da Tommaso Zorzi non solo per testare la cultura generale del suo significativo seguito circa un argomento così delicato, ma anche per divulgare una corretta informazione in merito.

E voi cosa pensate di questa iniziativa?