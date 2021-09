L’ex velina e il fratello di Silvio Berlusconi sono stati beccati ancora una volta insieme: gli scatti del weekend sono visibili sul settimanale Oggi.

Ancora una volta, Paolo Berlusconi, fratello dell’imprenditore Silvo Berlusconi e Maddalena Corvaglia, ex velina di Striscia la Notizia sono stati beccati insieme durante un weekend di relax fuori Milano, nella casa di campagna di lui: i fotografi del settimanale Oggi, infatti hanno immortalato l’imprenditore sotto casa della donna, da cui pare abbia trascorso l’intera serata.

Non è la prima volta che l’uomo è stato pizzicato sotto casa della Corvaglia: pare infatti, come attestano anche gli scatti delle vacanze a Portofino e in Sardegna, che trai due stia sbocciando qualcosa o comunque, sia nato un feeling innegabile.

Nonostante la donna abbia più volte dichiarato che con Berlusconi si tratti solo di un’amicizia duratura e di vecchia data, non ha nascosto tutta la sua voglia di innamorarsi e ha puntualizzato che, non appena ci saranno novità in tal senso, sarà lei la prima a farlo sapere. Effettivamente, dopo la fine del suo matrimonio col chitarrista Stef Burns, da cui ha avuto una meravigliosa figlia, non sono giunte voci in merito a nuovi compagni o storie da parte dell’ex velina. Motivo per cui la Corvaglia potrebbe essere propensa a cercare un nuovo amore!

Siamo, inoltre, a conoscenza del fatto che entrambi siano liberi e “sul mercato”… cosa bolle in pentola?