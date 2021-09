Ospite il 26 settembre in trasmissione, la moglie di Paolo Bonolis affronterà un tema che le sta molto a cuore: la malattia di sua figlia Silvia.

Sonia Bruganelli, che da poco ricopre il ruolo di opinionista nel reality Grande Fratello Vip, sarà ospite questa domenica a Verissimo, il salotto televisivo più amato dagli italiani.

Con l’aiuto della conduttrice Silvia Toffanin, la moglie di Paolo Bonolis affronterà numerosi argomenti, tra cui quello della malattia della sua amata Silvia: purtroppo, quando ancora si trovava nel suo grembo, la Bruganelli ha scoperto che sua figlia sarebbe nata con una patologia cardiaca molto grave.

“Non mi sentivo una mamma emotivamente all’altezza di quella situazione così difficile, sono stata molto criticata per questo, ma Paolo mi ha dato una forza enorme” ha dichiarato la Bruganelli a Verissimo. Infatti, fino all’ultimo la donna ha cercato di farsi forza, attraversando diversi momenti di sofferenza: infatti, ha addirittura rivelato di non avere foto di Silvia da bambina in quanto aveva paura di affezionarsi a lei e aveva paura di vivere qualsiasi potenziale momento negativo con maggiore dolore.

Silvia, ormai diciottenne, continua a combattere con la sua malattia giorno dopo giorno, rendendo fieri i suoi genitori anche per i piccoli progressi quotidiani: “Ora quando mi dice ‘mamma ti amo’ è meraviglioso” sottolinea mamma Sonia.

Guarderete la sua intervista a Verissimo?