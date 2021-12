Valentina Ferragni adora il suo cane Pablo e lo ha fatto diventare una vera star dei social come lei: scopriamo qualche curiosità.

Sorella minore della famosissima Chiara, Valentina Ferragni si sta pian piano costruendo una sua carriera. Popolare sui social, di professione è influencer e imprenditrice di gioielli. E’ proprio nel mondo virtuale che la ragazza ha presentato ai fan il suo adorato cane Pablo. Scopriamo che razza è e quando è entrato a far parte della sua vita.

Valentina Ferragni: tutto sul suo cane

Valentina Ferragni una un cane a cui ha dato un nome lungo e particolare: Pablo Theodore Vezagni. Per comodità, ovviamente, l’animale viene chiamato soltanto Pablo. Per quel che riguarda il cognome, invece, questo è nato dall’unione di quello della ragazza con quello del fidanzato Luca Vezil. Pablo, di razza bulldog francese, è entrato nella vita della coppia nel 2017, come uno speciale dono di Natale. Appena arrivato in famiglia, però, ha subito un delicato intervento che ha tenuto i suoi padroni con il fiato sospeso. Fortunatamente, il cane si è ripreso in fretta e, ad oggi, sta benissimo.

Così come la sorella Chiara, che possiede un bulldog francese di nome Matilda, anche il cane di Valentina è color crema/champagne. Sembra che abbia scelto un ‘figlio’ peloso di questo colore proprio per omaggiare il suo “blondie” e, soprattutto, quello della signora Ferragnez. I due animali ‘cugini’ vanno d’amore e d’accordo, tanto che le sorelle li portano con loro anche quando fanno le maxi reunion di famiglia e amici. Pablo, proprio come Matilda, ha un suo profilo Instagram che vanta oltre 86 mila follower.

3 curiosità sul cane di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni e il compagno Luca Vezil hanno accolto il cane in famiglia come se fosse un vero e proprio figlio. Lo adorano e i rispettivi profili social pullulano di scatti che li ritraggono con lui.

-Per la presentazione social di Pablo, Valentina e Luca hanno posato davanti all’obiettivo insieme a Chiara, Fedez e Matilda.

-I Vezagni festeggiano ogni anno il compleanno di Pablo, con tanto di torta.

-Valentina e Pablo sponsorizzano sui social gli alimenti per cani di una nota azienda italiana.

