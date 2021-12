Una delle più toccanti storie tra uomo e animale del 2021: la donna si ammala e viene portata in ambulanza, il suo cane ricorre il veicolo fino all’ospedale.

In Turchia si è consumata una delle storie più commoventi di questo 2021. Una donna malata è stata portata via in ambulanza. Il suo golden retriver non ha intenzione di abbandonare la padrona e segue il veicolo per tutto il tragitto fino all’ospedale.

La toccante storia del cane che segue l’ambulanza dove è stata portata la padrona

Nell’isola di Buyukada, ad Istanbul, una donna malata è stata sempre vicino al suo golden retriver. Una volta aggravatasi però, doveva essere trasferita d’urgenza in una clinica specializzata e quindi portata in ambulanza. Il suo amico a quattro zampe, a cause delle norme sanitarie, non poteva salire con lei sul veicolo e lo insegue per tutta la città fino all’ospedale.

Non ha abbandonato neanche per un secondo la sua padroncina ammalata ma purtroppo non l’ha potuta seguire nella struttura ospedaliera. Il video del golden che percorre correndo tutta la città per restare vicino alla sua padrona ha toccato i cuori di tutti e ha commosso migliaia di persone. Questa storia dimostra quanto sia forte il legame tra un cane e il suo amico umano.

