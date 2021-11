Quando viene somministrato il vaccino per la varicella? E quando è necessario eseguire il richiamo? Vediamo qual è il calendario da seguire.

Il vaccino per la varicella rientra nei vaccini obbligatori per i bimbi nati dal 2017 ed è una vaccinazione che consente di proteggere dall’infezione molto contagiosa provocata dal virus varicella zoster. Vediamo quando vengono eseguite le dosi della vaccinazione e come si manifesta l’infezione.

Vaccino varicella bambini: quando viene fatto?

La vaccinazione per la varicella viene somministrata per iniezione sottocutanea o intramuscolare in due dosi. La prima dose si esegue in genere tra i 12 e i 15 mesi di vita, mentre la seconda è prevista tra i 5 e i 6 anni. In genere viene eseguita come vaccino combinato (vaccino MPRV) insieme al vaccino contro morbillo, rosolia e parotite. Negli adolescenti non vaccinati vengono eseguite due dosi a distanza di 28 giorni l’una dall’altra, in genere intorno agli 11 o 12 anni, anche se la vaccinazione può essere eseguita anche negli adulti.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Vaccino per bambini

Il vaccino protegge dall’infezione causata dal virus varicella zoster che si manifesta con un’eruzione cutanea rappresentata da vescicole pruriginose diffuse su tutto il corpo. L’infezione è in genere benigna, ma in circa un caso su mille può comportare encefaliti o polmoniti. Inoltre quest’infezione è particolarmente pericolosa in gravidanza perché può provocare difetti congeniti nel bambino. Visto che la vaccinazione non può essere somministrata durante la gravidanza, è importante sapere che si sta programmando una gravidanza si dovrebbe eseguire la vaccinazione un mese prima. Il vaccino non è necessario per chi ha già contratto la varicella in passato.

Vaccino varicella: effetti collaterali

In seguito al vaccino è possibile che si manifesti febbre e talvolta dolore e/o gonfiore nella sede dell’iniezione. La febbre, anche superiore ai 38°C, è più frequente quando viene eseguito il vaccino combinato MPRV.