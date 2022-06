Sophie Codegoni replica alla foto postata da un’utente sui social che ritrae un’avvicinamento affettuoso tra la principessa etiope e il suo fidanzato.

Non l’ha presa bene Sophie Codegoni la foto che ritrae Basciano e Jessica pericolosamente vicini. Un’utente la posta sui social e l’ex gieffina si infuria rispondendo e replicando a tono alle immagini proposte dalla ragazza. Il tutto finisce con un’insinuazione molto chiara da parte dell’account.

Sophie Codegoni replica alla foto di Jessica Selassiè e Basciano

Inizialmente, nella Casa del GF Vip 6 Jessica Selassiè ha nutrito un certo interesse per Alessandro Basciano. La principessa etiope non l’ha mai nascosto e per alcuni mesi lei e Sophie Codegoni hanno avuto molte discussioni proprio per il bel gieffino.

Una foto di Sophie e Basciano

Alla fine il modello ha scelto di costruire una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne con la quale va tutto a gonfie vele. Un’utente però, ha postato una foto di Jessica e Basciano molto vicini che quasi si sfiorano le labbra. A questa immagine un fan della Codegoni dichiara: “Ad Alessandro non interessa nulla di Jessica. Ama la sua Sophie e sono felicissimi insieme, basta”,

L’ex gieffina poi interviene personalmente contro la foto e dichiara: “Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”

L’utente in questione però continua a sottolineare la veridicità della foto ed esclama: “La foto è vera, chiedi al tuo fidanzato”. La Codegoni non ha più risposto e ha lasciato cadere la cosa.

