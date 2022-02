La prima stagione è stata in grado di sorprendere anche il pubblico più “navigato”. Ora, toccherà ad Upload 2 mantenere le buone premesse.

Anche per (ovvie) forze di causa maggiore, la gestazione di Upload 2 ha avuto parecchie complicazioni. Dall’uscita della prima, sorprendente, stagione sono passati quasi due anni (era il maggio del 2020). Allora era da poco cominciata la pandemia, che continua ancora oggi e ha comportato un inevitabile rallentamento dei lavori. Ora, però, ci siamo: tra poco, molto poco la serie tv Amazon Original uscirà su Prime Video, ambientata in un futuro dove è possibile trasferire la propria anima in rete prima di morire e diventare, in un certo senso, eterni. Ecco tutte le informazioni sul prosieguo dello show.

#Gossip - La nuova finestra sul mondo dello spettacolo e delle celebrità.. Unisciti a noi →

Upload 2: a quando l’uscita in Italia?

Amazon ha reso noto che la season 2 sarà disponibile a partire da venerdì 11 marzo 2022. Consterà di sette episodi dalla durata di 30 minuti l’uno.

Upload 2: la trama

Upload 2

Ecco la sinossi ufficiale: “Nella seconda stagione di Upload Nathan si ritrova ad un bivio nella sua vita dell’aldilà… Ingrid, la sua ragazza, è arrivata inaspettatamente a Lakeview nella speranza di rafforzare il loro rapporto, ma il suo cuore desidera ancora segretamente Nora, il suo “angelo” del servizio clienti. Nel frattempo, Nora è uscita dal sistema ed è coinvolta nelle attività di un gruppo ribelle e anti-tecnologico, i “Ludds”. La seconda stagione è ricca di nuovi elementi del futuro prossimo, incluso il nuovissimo programma digitale per bambini via app di Lakeview chiamato “prototykes”, e altri scorci satirici su progressi tecnologici e problemi a venire”.

Il cast di Upload 2

La squadra di protagonisti annovera tra le proprie fila: Robbie Amell (nei panni di Nathan), Andy Allo (Nora, l’assistente virtuale di Nathan), Kevin Bigley (Luke, l’amico di Nathan nell’aldilà), Allegra Edwards (Ingrid, la fidanzata di Nathan), Zainab Johnson (Aleesha, la collega di Nora), Owen Daniels (il Ragazzo I.A.), Josh Banday (Ivan), Andrea Rosen (Lucy). Lo show è creato da Greg Daniels, che ne è pure executive producer insieme a Howard Klein.

Upload 2: il trailer

Attualmente non è stato caricato il trailer della S2. Ma per rinfrescarci la memoria Amazon ha pubblicato un video-riassunto della prima stagione:

Le location di Upload 2

Le riprese hanno avuto luogo nella città canadese di Vancouver, in British Columbia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG