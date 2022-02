Il Super Bowl 2022 sarà trasmesso in diretta su Rai 1 in chiaro e su Dazn: calcio d’inizio nella notte tra il 13 e il 14 febbraio

Certamente è l’evento sportivo più atteso negli States ma anche i tanti appassionati di football americano nel mondo aspettano con trepidazione il Super Bowl 2022, il numero cinquantasei, che vedrà di fronte Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams. Si giocherà proprio nella città californiana, al SoFi Stadium di Inglewood. Collegate le tv di tutto il mondo: anche in Italia ci sarà la possibilità di vedere il Super Bowl in tv e in streaming, perché l’evento sarà trasmesso anche in chiaro nel nostro Paese.

Super Bowl: la diretta su Rai 1 in chiaro

Sarà la Rai, come già nel 2021, a trasmettere il Super Bowl 2022. Nello specifico la sfida tra Bengals e Rams sarà su Rai 1: la partita avrà inizio alle 0.30 ora italiana, nella notte tra il 13 e il 14 febbraio, ma il collegamento comincerà ben prima, per seguire il classico momento dell’inno nazionale americano che precederà la partita.

In alternativa ci sarà anche Dazn che darà la possibilità ai suoi abbonati di assistere alla partita che assegnerà il titolo NFL, un anno dopo la vittoria dei Tampa Bay Buccaneers di Tom Brady, stavolta eliminati nei playoff.

Super Bowl 2022, i cantanti dell’halftime show

Evento sportivo ma anche evento mediatico, evento spettacolare. Come sempre, durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo, ci sarà spazio per l’hallo time show. Un intervallo lungo, durante il quale si esibiranno ben cinque artisti. Toccherà a Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar suonare e cantare di fronte agli oltre 70 mila spettatori presenti allo stadio nel corso dell’halftime show, senza considerare i milioni di fan collegati da tutto il mondo.

