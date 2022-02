Perché si chiama Super Bowl la finale della stagione del football americano? Se ve lo siete già chiesti ecco la risposta e il significato.

L’evento più importante degli Stati Uniti è sicuramente il Super Bowl, ovvero la partita finale che vede di fronte le due migliori squadre della stagione del football americano che sono arrivate in fondo ai playoff. Però il Super Bowl non è solo sport, ma anche intrattenimento, con gli spot e i trailer che vengono mostrati per la prima volta nella pausa tra un tempo e l’altro, e le performance di artisti top del panorama musicale statunitense. In tutto questo ci si potrebbe chiedere…. ma perché si dice Super Bowl? E qual è il significato della parola americana? Ecco tutto quello che c’è da sapere!

Origine : da un’idea di del proprietario dei Kansas City Chiefs, squadra di football americano.

: da un’idea di del proprietario dei Kansas City Chiefs, squadra di football americano. Quando si usa : per indicare la fine del campionato NFL.

: per indicare la fine del campionato NFL. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: globale.

La storia del Super Bowl e perché si dice così

Nel 2022 il Super Bowl arriva alla 55esima edizione, ma com’è nato? Negli anni ’60 negli Stati Uniti c’erano due diverse federazioni per quanto riguarda il football americano, ma nel 1967 ci fu la decisione di creare un evento, per assegnare il titolo di miglior squadra d’America alla vincente tra le prime classificate di ciascuna federazione. In quell’anno nacque il Super Bowl anche se non si chiamava ancora così.

Super Bowl

Nel 1970 le due leghe si fusero creando l’attuale NFL e da quell’anno la finale si chiamò Super Bowl. La storia attribuisce l’ideazione del nome al proprietario della squadra dei Kansas City Chiefs, Lamar Hunt, che prese come spunto un gioco del figlio, che si chiamava Super Ball, e ne cambio la seconda parte con Bowl, che significa ciotola. Questa parola faceva riferimento ai campionati di college di football che avevano delle gare particolari che avevano il suffisso Bowl.

Questa parola la si può ritrovare anche nella forma degli stadi del football, che ricordano una grande ciotola.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso presi dai titoli di giornale.

-“Verso il Super Bowl di Los Angeles” da Il Post dell’11 febbraio 2022.

-“Super Bowl, il destino dei Bengals passa da Burrow: “Non chiamateci sfavoriti!” da La Gazzetta dello Sport dell’11 febbraio 2022

