Come fare il backup? Vediamo come ‘pulire’ il telefono e ripristinare le impostazioni iniziali con una guida step by step.

Qual è il modo più rapido ed efficace per non perdere tutte le informazioni contenute nello smartphone? Semplice, il backup. Questa ‘pulizia’ non consente solo di tenere al sicuro immagini e file, ma anche di velocizzare il proprio dispositivo. Vediamo come fare il backup e perché, ogni tanto, è necessario farlo.

Come fare il backup: guida step by step

Capire come si fa il backup del telefono non è un’impresa ardua: anche gli odiatori della tecnologia possono farlo. E’ necessario avere un pc e un eventuale software, come un hard disk esterno, dove immagazzinare i dati che andiamo a spostare. E’ bene sottolineare che cellulari di ultima generazione potrebbero avere al loro interno un software per il backup del telefono. In caso contrario, si effettua tramite computer oppure in cloud.

Per eseguire il backup del cellulare bisogna innanzitutto sapere se si ha tra le mani un dispositivo Apple oppure Android. In questo ultimo caso, il sistema operativo dovrebbe già avere al suo interno un sistema di backup. Android consente questa operazione sia tramite i servizi in cloud che con la copia fisica dei file sul proprio computer. Con Google Drive potete sintonizzare i dati dello smartphone, mentre Google Foto permette di salvare tutte le immagini che si hanno in memoria. Mentre questi due ‘spazi’ di archiviazione hanno capacità ridotte, con il pc non correte alcun rischio, specialmente se disponete di un hard disk esterno. Per beneficiare del computer non dovete fare altro che collegare lo smartphone al pc con l’apposito cavo che utilizzate per mettere il telefono a caricare e seguire le indicazioni che appaiono sullo schermo.

Se avete un cellulare Apple, per effettuare il backup potete utilizzare la piattaforma interna iCloud, che mette a disposizione 5 gigabyte di spazio gratuito. In alternativa, vi basta collegare lo smartphone al pc e autorizzare lo scambio dei file. E’ così possibile salvare tutte le informazioni del telefono su iTunes.

Backup e ripristino: perché sono necessari

Dopo aver chiarito come eseguire il backup, vediamo perché è necessario farlo. Gli smartphone sono ormai diventati una sorta di seconda pelle. Contengono dati importanti, non solo fotografie. Pertanto, se dovessimo perderlo oppure esserne derubati daremmo in pasto a sconosciuti eventuali dati sensibili. Il backup, quindi, consente di mettersi al riparo da problematiche di questo genere. Non solo, liberando la memoria del telefono, lo alleggeriamo un po’ e, di conseguenza, otteniamo prestazioni nettamente migliori.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG