Le frasi sulla Pasqua fanno parte dell’esistenza di chiunque fin dai tempi dell’asilo. Rispolveriamole e vediamo quali sono quelle più belle.

Super gettonate nel periodo di riferimento, le frasi sulla Pasqua possono essere utili per diversi scopi: dai messaggi di auguri destinati ad amici e parenti a sfondo per i profili social, passando per i segnaposto del pranzo della domenica. Diamo uno sguardo alle citazioni più belle di sempre, sia quelle scritte da grandi autori che da anonimi.

Frasi sulla Pasqua: aforismi e pensieri

Gli aforismi sulla Pasqua sono tanti, alcuni a sfondo religioso e altri privi del riferimento cristiano. Tutti, però, grondano amore da tutti i pori. D’altronde, il sentimento più nobile di sempre fa da padrone anche in questo giorno così importante. Di seguito, una selezione delle frasi belle sulla Pasqua:

Non ho grandi cose da donarti. Le parole sono piccoli segni… ma ascolta solo il mio cuore che ti dice: Tanti auguri. (Anonimo); Ogni desiderio è un sorriso. Indossa il tuo sorriso e vai incontro alla vita. Buona Pasqua;

Con l’augurio sincero che il miracolo della Santa Pasqua possa toccare le nostre vite;

Il primo suono di campane che ti sveglierà sarà il mio primo pensiero rivolto a te, augurandoti: Buona Pasqua;

La gioia viene dalle piccole cose, la tranquillità viene dall’anima, la luce viene dal cuore di ognuno. Buona e serena Pasqua;

È risorto per regalare una nuova Primavera al mondo intero. Buona Santa Pasqua a tutti;

È Pasqua ogni volta che muori a te stesso e rinasci avvolto di nuova luce. (Anna Maria D’Alò);

L’amore, per essere vero, deve costar fatica, deve far male, deve svuotarci del nostro io. Questa Pasqua sia per te un momento per farti scoprire la vera essenza dell’amare e dell’essere amati. (Madre Teresa di Calcutta);

È Pasqua. Rendiamo grazie a Cristo risorto per il meraviglioso dono della vita. Con l’augurio di una Pasqua piena di serenità;

Buona Pasqua a tutti! E che sia per tutti un’occasione per ricominciare;

Buona Pasqua. Sorprendete e lasciatevi sorprendere. (Don Cristiano Mauri);

Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell’immenso soffio che unisce incessantemente l’istante e l’eterno, il visibile e l’invisibile, la nostra povertà e la ricchezza di Dio. (Ermes Ronchi);

La Pasqua è la festa più importante della nostra fede, perché è la festa della nostra salvezza, la festa dell’amore di Dio per noi che celebra un grande unico mistero: la morte e la risurrezione del Signore Gesù. (Papa Francesco);

Che la pasqua ci insegni a entrare nel fiore della primavera, a rinnovarci, ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo di luce dentro la nostra anima. (Fabrizio Caramagna);

Campane di Pasqua festose

che a gloria quest’oggi cantate,

oh voci vicine e lontane

che Cristo risorto annunciate,

ci dite con voci serene:

Fratelli, vogliatevi bene!

Tendete la mano al fratello,

aprite la braccia al perdono;

nel giorno del Cristo risorto

ognuno risorga più buono!

E sopra la terra fiorita,

cantate, oh campane sonore,

ch’è bella, ch’è buona la vita,

se schiude la porta all’amore.

(Gianni Rodari).

Pensieri sulla Pasqua: c’è l’imbarazzo della scelta

Le frasi celebri sulla Pasqua non sono finite qui. Ovviamente, sono comprese anche poesie e filastrocche famose, prime fra tutte quelle firmate dall’indimenticabile Gianni Rodari. Di seguito, un’altra selezione di pensierini sulla Pasqua:

Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

trepido uovo d’amore covato nella notte, che nelle prime luci del mattino schiude il mistero della rinascita. (Fabrizio Caramagna); Pasqua è il tempo per gioire, essere grati, essere certi che tutto è perdonato e così la vita si estende oltre il suolo della terra. (Byron Pulsifer);

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita in questo giorno per tutti un po’ speciale, ti auguro di trasformare i tuoi sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donarti. Buona Pasqua di serenità e gioia! (Stephen Littleword);

Buona Pasqua, accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è cristiana. (Paolo VI);

Il mondo è un immenso pianto ma a Pasqua diventa un immenso parto. Di vita, di futuro, di speranza, di nuovi orizzonti, di lacrime asciugate. (Ermes Ronchi);

Con Gesù Cristo che è risorto l’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre. (Papa Francesco);

Una colomba è volata in alto nel cielo per portare pace in tutta la terra, pace anche nel tuo cuore, che questa Pasqua possa portarci un po’ d’amore.

Dentro un uovo di buon cioccolato

vorrei tanto ci fosse una cosa,

non un puffo, un anello,un soldato,

ma un momento di festa gioiosa.

Voglio dirti proprio per questo

ho pregato per voi ieri sera

perché oggi sia un giorno lieto.

Una Pasqua di speranza vera.

(Roberto Fontana).

