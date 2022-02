Su Netflix è possibile vedere un nuovo documentario, tratto da una storia vera. Ecco di cosa parla Il truffatore di Tinder.

Il truffatore di Tinder ha già raggiunto cifre enormi. Il documentario di Felicity Morris ha raggiunto la top 10 della piattaforma Netflix in ben 92 paesi, con 45,8 milioni di ore di visualizzazione a livello globale. In Italia è uscito il 2 febbraio 2022 e nel giro di una decina di giorni ha raggiunto il settimo posto della classifica dei prodotti più visti. Il documentario ricalca una vicenda vera di truffa ai danni di alcune donne da parte di un israeliano che ha cambiato più volte la sua identità; le vittime le trovava su Tinder, la piattaforma di incontri: le faceva innamorare promettendo una vita agiata insieme e poi…

Il truffatore di Tinder: la trama

Il truffatore di Tinder racconta la vera storia di Shimon Hayut, un israeliano che cambia nome in Simon Liviev, che trova le sue vittime su Tinder. Il documentario vede la testimonianza di tre donne: Cecilie, Pernilla e Ayleen. Inizialmente le tre storie sono molto simili ma separate, finché le tre donne nono iniziano a collaborare e la vicenda viene resa nota dal giornale norvegese VG in seguito alle ricerche dei giornalisti.

Telecomando e schermo TV

Simon, nelle tre storie, fa finta di essere il CEO di un’azienda di diamanti tra le maggiori e la famiglia è una delle più ricche del paese, anche per l’amicizia con Putin. Infatti mostra di fare una vita di lusso ma di essere anche bersaglio di terroristi: deve nascondersi e non può utilizzare le sue carte di credito, quindi chiede alle vittime, innamorate ormai di lui o comunque legate da amicizia, sempre più soldi. Le donne di indebitano per cifre altissime. Dopo mesi manda ricevute di bonifici per dimostrare la sua buona fede e di aver quindi non solo restituito i soldi, ma di essere stato addirittura generoso, le cose diventano più chiare.

Simon Liviev o Shimon Hayut che dir si voglia, è stato denunciato in almeno 7 Paesi. Condannato in Israele a 15 mesi di reclusione, è tornato in libertà dopo solo 5 mesi. Secondo le informazioni raccolte dalla produzione del documentario, continua a condurre una vita da favola ed è fidanzato con una modella israeliana.

Il truffatore di Tinder: il trailer

Ecco il trailer:

