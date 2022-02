I PanPers, ex duo comico di Colorado e oggi famosi youtuber, sono tornati con una nuova canzone, parodia di “Brividi”, il brano vincitore di Sanremo 2022.

Il nuovo brano dei PanPers, Delivery, è la parodia di Brividi, la canzone di Mahmood e Blanco vincitrice del Festival di Sanremo 2022. Il brano, oltre all’ironia del duo comico, è anche una riflessione sul tema del lavoro, in special modo sul delivery e i rider, costretti a orari e tempi massacranti e soprattutto alla poca umanità di alcuni clienti. Così, infatti, si legge nel video: “Dedicato a tutti i rider che ogni giorno rischiano la vita per portarci un pasto caldo. Tutti i ricavi di questo video andranno devoluti all’Associazione Riders Italia”.

Delivery: il testo dei PanPers

Ho sognato una tagliata di gourmet e spaghettini con gli scampi

Ma poi mi son svegliato e non vedo

niente in frigo tra i finocchi

La mia paura qual è

Dover riscaldare gli avanzi

Guardo nel freezer ma c’è

un petto di pollo del Terzo Reich

Ma poi cucinare per chi?

Finisce ogni giorno così

Userò il delivery

Per mangiare basta iscriversi

E mi dovrei dosare ma sbaglio sempre

Volevo due tartare ma ho schiacciato sette

E chissà perché poi in quell’osteria

che è proprio qui sotto casa mia

Sì, mi potrei alzare ma inciampo sempre

sul tasto del delivery

Tu, che sia la sera o al mattino

Tu, vuoi che consegni un panino

Tu, controlli sul GPS se c’è una strada più rapida

e tu, che se rallento è uno scandalo

e tu, bestemmi se mi fermo un po’ all’angolo

e tu, neanche un grazie o un buondì

e mi lasci così

Uomo del delivery

generoso come i liguri

Darei la mancia al rider ma scappo sempre

e se si scorda il pane

gli do due stelle

E pagherei per sbagliar via

o per provocarti qualche allergia

Anche se ti vorrei picchiare

sorrido sempre

Che bello che è il delivery

Dimmi che non ho ragione

Pedalo col sole o acquazzone

La prossima volta fanculo, impacchetto il tuo cibo e lo lego ad un drone

Deliveroo, Just Eat e Glovo fa libidine

Mangiar col culo sul divano ormai è abitudine

Questo vizio

che ti concedi ogni giorno

sappi che inquina anche il mondo

Basta un click che siete qui

Paladini su bici rampanti

siete i miei santi

Ma dov’è il delivery

al campanello con i numeri

E provo a far due orate ma sbaglio pesce

Vorrei citofonare ma il nome è assente

E pagherei per andar via

addenterei anche una Golia

e ti vorrei chiamare ma non ti prende

Rimborsatemi il delivery

Riproduzione riservata © 2022 - DG