WhatsApp rende il cambio di piattaforma un problema: ad esempio, la possibilità di trasferire chat e contenuti multimediali di WhatsApp dal tuo telefono Android a un nuovo iPhone non è supportata.

La buona notizia è che il trasferimento di WhatsApp non deve essere difficile a condizione che tu abbia lo strumento giusto per il lavoro.

WhatsApp non ti permetterà di cambiare piattaforma…

WhatsApp per iOS e Android semplifica il backup e il ripristino della cronologia chat sulla stessa piattaforma. Ad esempio, puoi eseguire il backup dei dati di WhatsApp sul tuo attuale telefono Android e ripristinarli su quello nuovo. Su Android, WhatsApp utilizza Google Drive per eseguire il backup e il ripristino dei dati. Su iOS, tuttavia, WhatsApp utilizza iCloud anziché Google Drive.

In altre parole, non esiste un percorso diretto in WhatsApp per il trasferimento di dati multipiattaforma. Vale a dire, non è possibile trasferire i dati di WhatsApp tra piattaforme senza una soluzione di terze parti.

… ma AnyTrans lo rende un gioco da ragazzi

AnyTrans di iMobie per Mac e PC Windows, di cui abbiamo scritto sotto, ti consente di trasferire i dati di WhatsApp da Android a iOS, senza sudare.

Mentre non mancano le app WhatsApp che ti consentono di bypassare iTunes ed eseguire backup completi o selettivi del tuo iPhone, AnyTrans è una delle prime soluzioni dedicate al mondo dedicata al trasferimento di WhatsApp. Non solo AnyTrans ti consente di trasferire i tuoi dati WhatsApp, ma anche gli altri dati del telefono come foto, musica, video, contatti, suonerie ecce.!

Come trasferire WhatsApp tra Android e iPhone rapidamente

Su AnyTrans

Backup del telefono Android o di Google Drive su iPhone: Non importa che le chat di WhatsApp siano memorizzate sul telefono Android o da un backup di Google Drive, AnyTrans può trasferirle su iPhone senza problemi.

Sposta completamente i dati di WhatsApp in un passo: Migrate i messaggi di WhatsApp, insieme a foto, video, documenti e tutti gli altri file in una volta sola. Quindi, gli utenti possono riprendere le loro chat sull’iPhone da dove si erano interrotti.

Supporta i telefoni Android di tutti i marchi: AnyTrans supporta lo spostamento dei dati di WhatsApp da qualsiasi telefono Android di qualsiasi produttore sul mercato, purché esegua Android 5.0 e versioni successive.

Semplice, sicuro e diretto: Non è necessario ripristinare iPhone prima di trasferire WhatsApp, quindi nessun rischio di perdere i dati correnti su iPhone. Non sono richieste competenze. Puoi effettuare il trasferimento in pochi clic.

Più che semplice trasferimento WhatsApp: Più che solo per il trasferimento dei dati di WhatsApp, AnyTrans è progettato per risparmiare agli utenti tutti i fastidi nella gestione di iPhone nell’uso quotidiano.

Come funziona AnyTrans

Come abbiamo detto prima, è uno strumento rapido, sicuro e facile che rende il trasferimento di dati come l’alimentazione a cucchiaio. Lascia che ti dica come funziona AnyTrans.

Basta estrarre il telefono Android e iPhone e collegare il computer tramite cavi USB > fai clic a “Gestore Messaggi Social” e poi “WhatsApp al Dispositivo” > Segui i passaggi richiesti per completare il processo di trasferimento in pochi minuti.

AnyTrans: prezzi e disponibilità

AnyTrans è disponibile per Windows e Mac. Attualmente, iMobie sta eseguendo una vendita natalizia con un prezzo scontato per AnyTrans da €29,99 (originariamente €39,99). Se stai acquistando un iPhone a seconda mano e vuoi sbloccare il tuo iPhone, puoi saperne di più su AnyUnlock per aiutarti!

