Tra i molti termini diventati popolari grazie a internet, IKR è un’abbreviazione utilizzata solo in forma scritta.

IKR appartiene a quel complesso di espressioni diventate popolari in internet, spesso utilizzate sui social media e nei test o nelle chat individuali. Ovviamente, si tratta di un acronimo, derivato dalla lingua inglese, la più diffusa al mondo, che probabilmente affonda le sue radici nel campo dell’arte, la settima, vale a dire il cinema. Accingiamo a vederne il significato, le origini e come avvalercene in maniera appropriata.

Cosa significa IKR

È un acronimo della frase “I know, right?” (it. “Lo so, giusto?”). Forma retorica, vuol dire che si è pienamente d’accordo con l’opinione o l’osservazione dell’interlocutore. La prevalenza delle persone vi ricorre in alternativa a “Sì” o “Lo so”. Tuttavia, trasmette pure un senso di sollievo all’altra parte, dicendogli, sostanzialmente, che il giudizio appena espresso lo si condivide in toto.

La frase colloquiale esiste dagli anni Novanta, ma ha guadagnato maggiore popolarità nel 2004 in seguito al successo del film Mean Girls. A quanto pare, in tanti hanno iniziato a utilizzarla poco l’uscita della pellicola. Tuttavia, secondo Google Trends, IKR ha finito per diffondersi nel 2009, e da allora ha conservato un posto fisso nel vocabolario.

Comunque sia, ha smesso di essere semplice espressione del gergo femminile della Valley o la citazione di una qualche opera di finzione. È giusto uno slang (come flexare o droppare) che hai l’opportunità di usare mentre messaggi con qualcuno, per comunicare in modo più rapido.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Non sopporto veder gironzolare i bambini per casa”, “IKR? Per fortuna che non ne ho!”

“In questa società dovremmo imparare a lamentarsi meno”, “IKR? C’è gente che ha meno e sorride più di noi”

