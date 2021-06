Ecco il significato del termine droppare, uno slang che deriva dall’inglese che è utilizzato in diversi ambiti, anche perché ha diverse accezioni.

Si può sentire spesso pronunciare il termine “droppare“, in particolare esso si può utilizzare in diversi contesti e ambiti, e il suo significato cambia. Si usa nel mondo del golf, nel mondo dei videogiochi di ruolo e anche nel mondo della musica (nello specifico nel rap), ma ormai lo si può sentire nella quotidianità in contesti che esulano da quelli detti in precedenza. Cerchiamo quindi di capire tutti i segreti di questa parola che viene sempre più spesso usata, in particolare dai più giovani.

Origine : dallo slang e dal verbo inglese “to drop”.

: dallo slang e dal verbo inglese “to drop”. Quando si usa : in diversi contesti, musicali, nelle serie tv, nel golf, nel mondo dei videogiochi, etc.

: in diversi contesti, musicali, nelle serie tv, nel golf, nel mondo dei videogiochi, etc. Lingua : slang italiano, dall’inglese.

: slang italiano, dall’inglese. Diffusione: Italia.

Il significato e gli slang di droppare

Droppare è un termine italianizzato dal verbo inglese “to drop“, che significa “far cadere”. Si tratta di una parola che si usa in slang, in diversi ambiti, come già detto. Un significato di droppare lo si può trovare nel mondo del golf: infatti si tratta di un’azione per cui la pallina viene rimessa in gioco facendola cadere in campo, a seguito di colpo andato male.

Droppare

Nel mondo musicale droppare significa, sempre in slang, far uscire una nuova canzone (in particolare nel mondo del rap e della trap, ma non solo). Inoltre, quando si balla in discoteca ad esempio, il drop è la parte della canzone in cui ci si scatena di più.

Nel mondo delle serie tv o degli anime, droppare una serie vuol dire arrivare a un certo punto con gli episodi e non continuare fino alla fine, perché si è perso interesse in essa.

Chi pratica lo skateboard usa il termine droppare quando si solleva una parte dello skateboard mentre ci si sta muovendo. Infine, nel mondo dei videogiochi di ruolo, la parola si usa quando un “mostro” contro cui si combatte viene eliminate e lascia cadere alcuni oggetti che possono essere utili per il nostro personaggio (equipaggiamento, armi o oggetti).

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso per capire meglio tutte le accezioni:

“La pallina è uscita dal campo? Allora bisogna dropparla in campo”.

“Aka7even sta per droppare una nuova canzone“.

“Stai seguendo ancora quella serie tv? Io l’ho droppata“.

“Che fortuna che ho avuto, quel mostro ha droppato degli oggetti veramente spettacolari“.

