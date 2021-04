Conoscete già il verbo dello slang flexare? E quante volte lo avete sentito pronunciare? Ecco il suo significato e il suo uso nella lingua italiana.

Quasi sicuramente la parola “flexare” l’avete già sentita se siete degli abituali ascoltatori di musica rap e trap. Questa parola è nata infatti da uno slang degli artisti musicali di questo genere ma nello specifico quale è il suo esatto significato? Proviamo a spiegarvi qualcosa in più sul termine, che deriva dall’inglese, e come viene spesso usato nella lingua italiana.

Origine : dall’inglese “flex“.

: dall’inglese “flex“. Quando si usa : per esibire, ostentare, sfoggiare, vantarsi di qualcosa; e anche per indicare la contrazione dei muscoli, per mostrarli e metterli in evidenza.

: per esibire, ostentare, sfoggiare, vantarsi di qualcosa; e anche per indicare la contrazione dei muscoli, per mostrarli e metterli in evidenza. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: Italia.

Il significato e l’origine del termine flexare

Come vi abbiamo già accennato, con la parola flexare si indica prevalentemente una forma di ostentazione, fare sfoggio, mettere in mostra o vantarsi di qualcosa. Si tratta di un calco del verbo informale inglese “flex”, legato ad un uso metaforico del verbo italiano “flettere”. La parola è diventata nota perché è stata inserita in molte canzoni della musica trap e rap italiana.

Quasi sicuramente lo avete già sentito ascoltando i brani della Dark Polo Gang, il gruppo musicale trap italiano nato a Roma nel 2014 e formato da Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex. Proprio questi tre componenti hanno diffuso nuovi termini, come appunto quello di flexare che è ormai è diventato un vero trend tra i loro follower in rete e non solo.

La band ha anche definito il loro linguaggio di tipo “alieno” ed ha spiegato al conduttore radiofonico Linus che per loro “flex” vuol dire flettere, inteso come impegno in qualcosa.

Esempi d’uso di flexare

Ecco di seguito alcuni esempi di come viene usato il termine flexare per vantarsi o fare sfoggio di qualcosa in italiano:

“I soldi si devono flexare“;

“Flexare è diventato il mio nuovo hobby“;

“Amo flexare con le mie nuove scarpe“;

“Ora ho solo voglia di flexare in giro con la mia macchina“.

Fonte foto: https://www.instagram.com/darkpyrex777/