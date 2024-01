Tutte le frasi più adatte per motivarsi e raggiungere il successo nella vita, sia sul lavoro che in altri ambiti.

Durante le nostre vite il successo rappresenta obbligatoriamente un obiettivo da porci, per quanto ambizioso o umile possa essere. Si tratta di ciò che davvero vogliamo raggiungere, e non solo in ambito lavorativo, ma in tanti aspetti della nostra esistenza. Non a caso, di frasi sul successo ne esistono molte, e tra loro molto diverse. Ne esistono su quello raggiunto, su quello desiderato, frasi motivazionali per spingersi a superare i propri limiti.

Le parole, quando cerchiamo in maniera insistente il successo, possono diventare strumenti in grado di ispirarci, di offrirci quelle prospettive capaci di farci approcciare ai nostri impegni con rinnovato spirito. Se stai cercando anche tu alcune frasi in grado, con la loro profondità e saggezza, di farci riflettere e di incoraggiarci, eccone alcune che potrebbero fare al caso tuo.

Le migliori frasi sul successo personale

Il successo non si raggiunge da un momento all’altro, senza alcun motivo. Nella gran parte dei casi è un vero e proprio viaggio, un percorso molto spesso individuale e intimo. Anche per questo motivo a volte per riuscire a raggiungerlo abbiamo bisogno di frasi che possano diventare una sorta di bussola in grado di orientarci nelle nostre scelte quotidiane.

Attrice a teatro

Il successo personale, di qualunque tipo, richiede impegno, costanza, voglia di superare quelli che sembrano i propri limiti per cercare di raggiungere un risultato a lungo inseguito. Ed è per questo che a volte le parole giuste al momento giusto potrebbero fare la differenza tra un traguardo raggiunto o mancato. Se hai bisogno di motivarti, ecco alcune frasi che potrebbero esserti d’aiuto:

– Dietro ogni impresa di successo c’è qualcuno che ha preso una decisione coraggiosa. (Peter Drucker)

– Il successo non è mai definitivo, il fallimento non è mai fatale; è il coraggio di continuare che conta. (Winston Churchill);

– Ci sono tre qualità che ogni individuo deve avere per raggiungere il successo: la pazienza di un monaco, il coraggio di un guerriero, l’immaginazione di un bambino. (Sharad Vivek Sagar)

– Fallire è duro, ma è ancora peggio non aver cercato di avere successo. (Theodore Roosevelt)

– Non è possibile unire i puntini guardando avanti; potete solo unirli guardandovi all’indietro. Così, dovete aver fiducia che in qualche modo, nel futuro, i puntini si potranno unire. (Steve Jobs)

– Non mi giudicate per i miei successi, ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi. (Nelson Mandela)

– È letteralmente vero che puoi avere successo in modo migliore e più rapido aiutando gli altri ad avere successo. (Napoleon Hill)

– Cos’è il successo? Lasciare il mondo un po’ meglio di come lo si è trovato. (Ralph Waldo Emerson)

– Il successo è una conseguenza, non un obiettivo. (Gustave Flaubert)

– E se diventi farfalla, nessuno pensa più a ciò che è stato quando strisciavi per terra e non volevi le ali. (Alda Merini)

– La pazienza è l’elemento fondamentale per il successo. (Bill Gates)

Altre frasi sul successo nella vita

Avere successo nella vita può significare varie cose: riuscire a raggiungere il posto di lavoro dei propri sogni, riuscire a realizzare i propri desideri, costruire una famiglia sana e forte, donarsi agli altri e aiutarli a raggiungere la felicità, inseguire il traguardo sportivo per cui si è lavorato fin da ragazzi. Non esiste un tipo di successo, ma tante sfaccettature diverse, accomunate da un unico aspetto: l’esito positivo della propria ‘rincorsa’.

Questo non vuol dire che un fallimento, un sogno infranto, un insuccesso di qualunque genere sia da stigmatizzare. Dagli errori si può solo crescere. L’importante è percorrere la strada verso il proprio traguardo con il massimo dell’impegno. Se stai cercando altre frasi sul successo nella vita in grado di ‘illuminarti’, ecco un altro elenco:

– Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti. (Robert Louis Stevenson)

– La stagione del fallimento è il momento migliore per piantare i semi del successo. (Paramahansa Yogananda)

– Se l’opportunità non bussa, costruisci una porta. (Milton Berle)

– Impariamo dal fallimento, non dal successo. (Bram Stoker)

– Nulla può impedire all’uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il proprio obiettivo; nulla sulla terra può aiutare l’uomo con l’atteggiamento mentale sbagliato. (Thomas Jefferson)

– Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno. (Robert Collier)

– Per avere successo bisogna porsi queste quattro domande: Perché? Perché no? Perché non io? Perché non adesso? (James Allen)

– Non mirare al successo se lo desideri; fai soltanto ciò che ami e in cui credi, ed esso arriverà naturalmente. (David Frost)

– Lavorare fino a tardi non significa necessariamente avere successo. (Steve Blank)

– Uno dei grandi piaceri della vita sta nel fare quello che la gente dice che non riuscirai a fare. (Walter Bagehot)

– L’ottanta per cento del successo è nel saper apparire. (Woody Allen)