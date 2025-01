Significato del nome Davide: origini, caratteristiche e onomastico

Davide è un nome di origine ebraica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Davide è un nome incantevole e ricco di fascino, le cui radici affondano nella storia della religione ebraica: scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo splendido nome!

Significato : amato, prediletto

: amato, prediletto Origine : ebraica

: ebraica Onomastico : 29 dicembre

: 29 dicembre Varianti: David (Inglese), Dawid (Polacco), Dávid (Ungherese), David (Russo), Dawud (Arabo), Dovid, Dudel (yiddish)

Significato e origini del nome Davide

Davide è un nome di origine ebraica che deriva dal termine “Dawid” che significa “amato” o “prediletto“. Questo nome affonda le sue radici nella Bibbia: si chiamava così il secondo re d’Israele, ovvero colui che sconfisse il gigante Golia. Re Davide è una figura importante anche per la religione cristiana, perchè si ritiene che Giuseppe, padre di Gesù, appartenesse alla sua discendenza, e in quella islamica in cui è considerato un Profeta.

Onomastico e diffusione del nome Davide

Tradizionalmente l’onomastico di Davide si festeggia il 29 dicembre in onore di San Davide, Re e Profeta. Altre date in cui si può celebrare sono:

24 maggio per San Davide di Scozia, principe di Cumbria e re di Scozia dal 1124 al 1153

per San Davide di Scozia, principe di Cumbria e re di Scozia dal 1124 al 1153 26 giugno per San Davide di Salonicco, monaco cristiano bizantino

Davide è uno dei nomi più amati e diffusi al mondo e a partire dal 19esimo secolo ha avuto un’impennata di popolarità non solo in Italia, ma anche in Inghilterra e negli Stati Uniti. Secondo i dati Istat, nel nostro Paese, Davide è una delle scelte predilette dai neogenitori e nel 2006 si è classificato al decimo posto nella lista dei nomi più scelti per i bambini.

Caratteristiche e curiosità sul nome Davide

Davide è una persona estremamente perfezionista e attenta alla cura del dettaglio, qualità che gli consentono di portare a termine ogni incarico con precisione ineccepibile. Questa inclinazione, tuttavia, non lo rende un individuo solitario; al contrario, la sua natura socievole gli permette di creare facilmente connessioni significative con le persone che incontra. Inoltre, la sua flessibilità lo aiuta ad adattarsi rapidamente ad ogni situazione.

Nonostante il suo impegno nel mondo esterno, Davide non trascura mai gli affetti familiari e personali. Mostra un profondo attaccamento ai suoi cari, proteggendoli con zelo talvolta anche eccessivo. Il suo senso dell’umorismo e la capacità di vedere il lato positivo delle cose contribuiscono a creare un ambiente familiare e sociale armonioso, nel quale ogni membro si sente compreso e valorizzato.

La capacità di Davide di cogliere le grandi opportunità, unite alle sue competenze diplomatiche e al suo solido impegno, gli aprono le porte a una varietà di percorsi professionali. La politica e la diplomazia sono solo alcuni dei campi in cui potrebbe eccellere, grazie alla sua naturale inclinazione a influenzare positivamente le persone e a guidarle verso una visione comune.

Il colore associato a Davide è il verde, simbolo di libertà, indipendenza e caparbietà. La pietra portafortuna è invece l’opale, gemma che richiama la gioia e la salute. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è l’8, cifra che rappresenta la determinazione e la forza di volontà.

Personaggi famosi con il nome Davide

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Davide: