Foglie del destino per migliorare la propria vita: ecco cosa sono e chi le interpreta

Le foglie del destino possono impedirci di commettere errori futuri: vediamo cosa sono, dove si trovano e chi le deve interpretare.

Non tutti sarebbero disposti a conoscere il proprio futuro, ma quasi tutti vorrebbero sapere in anticipo gli errori da non commettere, in modo da vivere in modo più sereno. In parte, la funzione delle foglie del destino potremmo descriverla proprio così: vediamo cosa sono, dove si trovano e cosa consentono di sapere.

Foglie del destino: cosa sono e dove si trovano

Le foglie del destino, a cui ha fatto ricorso perfino Fedez, possono essere considerate una specie di oracolo. Secondo la tradizione, sono nate in India, migliaia di anni fa, per merito dei sette saggi (Agasthya, Kausika, Vyasa, Bohar, Bhrigu, Vasishtha e Valmiki), che avevano il dono di conoscere passato, presente e futuro. Il loro sapere, inizialmente trasmesso per via orale, è stato poi trascritto in sanscrito su foglie di palma essiccate. Oggi questi documenti, chiamati Naadi, sono conservati presso l’antica biblioteca Mahal Saravasti di Tanjore, a sud dello stato indiano del Tamil Nadu.

A interpretare le foglie del destino, basandosi proprio su quanto scritto nei Naadi, sono gli astrologi indù. Generalmente, la lettura avviene presso il Tempio di Vaitheeswarankoil, nei pressi di Chidambaram nel Tamil Nadu, ma stando a quanto raccontato da Fedez si può fare anche in videochiamata. Ovviamente, con una persona indiana che ha le capacità di comprendere quanto scritto nei documenti ed eseguire quello che è a tutti gli effetti un rito.

Come si svolge la lettura delle foglie del destino

Le foglie del destino raccontano passato, presente e futuro di ogni persona. Il rito vede il lettore Naadi fare una serie di domande al soggetto, a cui bisogna rispondere solo con “sì” o “no”. Grazie a questa prima indagine, l’astrologo riesce a trovare la foglia di appartenenza e inizia la lettura vera e propria.

Solitamente, il racconto parte dalla nascita e arriva fino al giorno della morte, ma vengono dati degli spunti che consentono di non commettere errori futuri. Lo scopo, infatti, è modificare o correggere determinate azioni per migliorare la propria vita.