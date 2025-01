Amazon lancia la consegna non urgente: come funziona e quanto fa risparmiare

Amazon introduce la consegna non urgente: vediamo come funziona, quanto fa risparmiare o quali premi prevede e come si attiva.

Per alleggerire la pressione sui centri logistici, Amazon ha pensato bene di introdurre la consegna non urgente. Affinché i clienti si sentano attratti da questa opzione, sono previsti sconti o premi. Vediamo come funziona, quanto bisogna attendere per ricevere l’ordine e come si attiva.

Amazon, arriva la consegna non urgente: come funziona?

Considerando che in determinati periodi dell’anno, i centri logistici di Amazon vanno in affanno, il colosso dell’e-commerce ha pensato di lanciare la consegna non urgente. Così facendo si spera che i lavoratori addetti allo smistamento e alla preparazione degli ordini lavorino con meno pressione, specialmente nei momenti clou, come il Black Friday e le festività natalizie.

La consegna non urgente, ovviamente, garantisce agli acquirenti sconti o premi, che variano in base all’articolo scelto. In ogni modo, il risparmio è dell’1% dal prezzo originale e viene applicato in automatico da Amazon al momento del pagamento. Per quanto riguarda l’attesa aggiuntiva, invece, dovrebbe essere di circa una settimana.

Amazon: i premi sono validi solo per i clienti Prime

L’opzione consegna non urgente, è bene sottolinearlo, è valida soltanto per alcuni articoli di Amazon. Di conseguenza, anche lo sconto o il premio sarà applicato solo se possibile. I clienti lo scopriranno al momento del check out, quando saranno chiamati a scegliere come ricevere la merce.

Lo sconto può essere applicato immediatamente oppure sotto forma di offerte premio dopo l’invio dell’ordine. Questa seconda opzione, però, è valida soltanto per i clienti Prime. Al momento, Amazon non ha chiarito se la consegna senza fretta sarà attiva tutto l’anno o solo nei periodi clou.

“I premi senza fretta si applicano solo al tipo di articoli indicati nell’offerta al momento del pagamento. A seconda dell’offerta, puoi usare i tuoi premi per acquistare prodotti digitali selezionati, tra cui download video istantanei, Kindle, eBook, musica digitale e app. I premi vengono applicati automaticamente al momento del pagamento“, ha spiegato Amazon.