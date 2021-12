Registrare programmi in tv: in che modo registrare i propri programmi preferiti dal televisore direttamente su USB e computer.

Sei un appassionato di un determinato programma tv e vorresti registrarlo sul tuo computer per non perdertelo, magari mentre sei in vacanza o fuori per lavoro? Anche se ormai il videoregistratore è diventato un apparecchio vintage, la tecnologia moderna ci offre tante soluzioni per poter risolvere questo problema. E tutto senza dover attendere che le puntate vengano caricate sui cloud di streaming online, ad esempio RaiPlay. Ma basta indugiare: scopriamo insieme come registrare programmi tv.

Come registrare dalla tv?

Una delel soluzioni più efficaci per registrare programmi in televisione senza dover acquistare dei dispositivi appositi, puoi provare con il software Vcast, un videoregistratore online che permette di registrare i programmi trasmessi dalle emittenti in chiaro presenti sul digitale terrestre, ad eccezione di quelle Mediaset.

Telecomando e televisione

Si tratta di un servizio che si può utilizzare in maniera gratutita fino a 16 ore di contenuti al mese. In alternativa, si può optare per piani a pagamento che permettodoni di registrare in maggiore qualità e per un maggior numero di ore. Ma dove finiscono tutte le nostre registrazioni con questo servizio? Vengono salvate su cloud come OneDrive e Google Drive.

Registrare da tv è poi possibile attraverso tutta una serie di software esterni. Ad esempio i classici videoregistratori VHS, oppure dei recorder privi di sintonizzatore DVB-T. Basta collegare un decoder digitale al dispositivo di registrazione per poter avere i propri programmi preferiti su vari supporti fisici, dalle videocassette ai DVD. In alternativa, puoi semplificare ogni operazione acquistando un decoder digitale terrestre che abbia integrata la funzione di registrazione direttamente su penna USB.

Registrare programmi tv su USB

Al di là dei decoder appositi, possiamo registrare programmi tv anche direttamente da PC. Dobbiamo però acquistare una chiavetta USB DVB-T/DVB-T2 da collegare alla porta USB del tuo computer. Si tratta di un acquisto non molto oneroso, e che consente di poter avere sempre a disposizione i propri programmi preferiti anche in alta definizione.

Per effettuare la registrazione devi collegare la chiavetta al tuo PC installando gli appositi driver. Una volta terminata l’installazione, collega la piccola antenna presente nella confezione alla chiavetta stessa e avvia il software. In questo modo potrai guardare i programmi sul computer e contestualmente registrarli senza troppa fatica.

Di seguito un video tutorial di VCast:

