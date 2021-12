L’acronimo NGL ha cominciato a diffondersi abbastanza nel gergo del web, tanto sui programmi di messaggistica istantanea sia nei forum.

Con l’avvento di internet tanti nuovi termini hanno finito per entrare nel vocabolario che utilizziamo tutti i giorni, magari proprio mentre messaggiamo sui social o tramite WhatsApp. Nonostante la popolarità raggiunta su Twitter e Reddit, NGL non è fin qui diventato mainstream come LOL, giusto per fare un esempio. A ogni modo, in tanti vi ricorrono e per non lasciarsi cogliere impreparati nel momento in cui vi capitasse di sentirlo usare dovreste decisamente sapere che cosa significa.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Origine: da Not Gonna Lie.

da Not Gonna Lie. Dove viene usato: per indicare onestà o vulnerabilità.

per indicare onestà o vulnerabilità. Lingua: inglese.

inglese. Diffusione: sul web.

Cosa significa NGL

navigare online smartphone

NGL è l’acronimo dell’espressione inglese Not Gonna Lie. Di solito la si utilizza per indicare onestà o vulnerabilità. Analogamente a IMHO, l’accezione cambia in relazione al contesto. Lo possiamo, ad esempio, adottare nel momento in cui decidiamo di parlare a ruota libera, per condividere la nostra sincera opinione o, con tono più aggressivo, laddove una discussione degeneri.

L’espressione “non mentirò” esiste da un secolo. Ha sempre implicato onestà e vulnerabilità, anche se oggi diventa spesso un intercalare. In buona sostanza, le persone talvolta se ne servono per riempire un vuoto colloquiale. Da quel che sembra, la forma abbreviativa ha trovato diffusione nel 2009-2010. Con meno battute, permette di preparare l’intermediario a qualcosa di sconveniente. La parola non segue nessuna strana regola grammaticale, perciò è lecito avvalersene senza badare troppo alla correttezza grammaticale. Per valutare se sia o meno opportuno, analizzeremmo due fattori: il soggetto con cui interloquiamo e la sfumatura che vogliamo dare alla nostra frase.

Esempi d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“NGL non credo ti sia comportato bene con la tua ragazza. Fossi in te, proverei a chiederle scusa”.

“NGL il tuo piatto di lasagne è uno dei migliori che io abbia mai mangiato!”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG