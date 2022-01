Differenza tra modem e router: cosa cambia tra i due dispositivi utili per ottenere una connessione internet per i propri apparecchi elettronici.

Internet, ADSL, fibra, web, Wi-Fi, modem, router… che confusione! Quando si ha a che fare con la parte hardware del mondo di internet, è molto facile perdersi tra i numerosi termini tecnici e gli anglicismi che ormai ci accompagnano in questa epoca. Per poter approcciare al meglio al mondo della connessione internet, è meglio però fare chiarezza e scoprire almeno il significato di due termini troppo spesso utilizzati come sinonimi: modem e router. Ecco qual è la loro differenza.

Modem e router: le differenze

Partiamo dal modem, o meglio dal modem ADSL o fibra. Si tratta di un dispositivo elettronico necessario per collegare il computer o a internet tramite il più classico dei doppini telefonici. Il router è invece il dispositivo che consente di avere accesso a internet con più di un dispositivo contemporaneamente, distribuendo la connessione, resa disponibile dall’offerta internet che abbiamo sottoscritto, tra più di un terminale.

Di base quindi la differenza è questa: il modem fornisce la connessione, il router la distribuisce verso tutti i dispositivi necessari per poter godere di una casa pienamente connessa. Modem è una sigla formata da ‘mo’, che sta per ‘modulatore’, e ‘dem’, che invece indica la parola ‘demodulatore’. Questo tipo di apparecchi modula o demodula, o meglio converte e riconverte, gli impulsi da digitali in analogici per renderli idonei per la linea telefonica o per la ricezione internet. Il router invece permette di smistare i pacchetti di dati da un computer agli altri dispositivi attraverso porte Ethernet o connettività Wi-Fi. Grazie al router è possibile dunque dare vita a una LAN, Local Area Network, una rete interna formata dai dispositivi collegati tra loro.

Alla lue di ciò, modem e router sono due apparecchi differenti. Va però detto che ormai sono molto diffusi i modem con router integrato, dei dispositivi che riescono a fornire all’utente entrambe le funzionalità. Ma cos’è un modem router?

Router modem: cos’è e come funziona

Modem e router sono la stessa cosa dunque solo in alcuni dispositivi specifici. Si tratta di dispositivi che riescono ad assolvere a entrambe le loro funzioni, dando porta d’accesso a internet ma consentendo anche a tutti i nostri apparecchi elettronici di potersi connettere e poter dialogare tra loro.

Ma una soluzione di questo tipo è l’ideale per poter avere sempre una connessione stabile? Meglio un modem router, un modem senza router o un router senza modem? In realtà la risposta non è univoca. Gli utenti possono scegliere liberamente quale apparato utilizzare per accedere a internet. Prima di acquistare un modem o un router è però necessario tenere in considerazione alcuni fattori: bisogna verificare che l’apparecchio sia in linea con lo standard WiFi più recente in commercio; che supporti la connettività ADSL +2 e VDSL, per poter essere certi di poter raggiungere una velocità fino a 300 mega; che sia in possesso di almeno quattro porte Ethernet e una o più porte USB.

Ora che hai le idee più chiare, scegli pure il dispositivo mogliore per i tuoi bisogni, per poter navigare finalmente alla giusta velocità e poterti godere il mondo di internet (facendo attenzione a non diventarne dipendente!).

