A meno che tu non sia un adolescente, la parola trappare ti suonerà come poco familiare. Ecco cosa significa e quando viene usata.

La lingua italiana è cambiata molto negli ultimi anni, soprattutto se pensiamo alle terminologie usate dagli adolescenti di oggi per relazionarsi tra di loro. Probabilmente sentendoli conversare per la prima volta, chi ha qualche “annetto” in più si sentirà spaesato e non avrà la benché più pallida idea del significato attribuito a determinate parole. Ad esempio, tra i fan di Achille Lauro e Sfera Ebbasta spunta spesso fuori il termine “trappare”. Resta da capire cosa voglia esattamente dire perché non tutti sono poi così ferrati in materia ed è facile fare confusione. Onde evitare di rimanere perennemente nel dubbio, di seguito andremo ad analizzare la parola. Proveremo a capire da dove deriva, l’introduzione nello slang italiano e quando è corretto ricorrervi.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Origine: da trap.

da trap. Dove viene usato: per indicare l’azione di ballare sulle note del trap.

per indicare l’azione di ballare sulle note del trap. Lingua: italiana.

italiana. Diffusione: nel gergo giovanile.

Il significato di trappare

Achille Lauro

Se avete seguito gli sviluppi dell’industria musicale avvenuta di recente, saprete sicuramente che il trap è diventato una delle correnti maggiormente in voga tra le nuove generazioni. Portato alla popolarità dalla Dark Polo Gang, in tanti si sono uniti al movimento ed è scoppiata una vera mania.

La continua domanda di contenuti inediti avanzata dal pubblico, di testi diretti, talvolta crudi, abbinati a sonorità differenti rispetto al passato hanno fatto sì che esplodessero una marea di artisti. Che puntualmente registrano il sold out, nel momento in cui è possibile organizzare concerti (la pandemia e le conseguenti misure restrittive adottate dai governi hanno, inevitabilmente, inflitto un duro colpo all’industria intera). Trappare intende proprio questo: il ballare la musica trap.

Esempio d’uso

Ecco qualche esempio d’uso in casi pratici:

“Andiamo al concerto: voglio trappare per tutta la sera!”.

“Non hai mai provato a trappare? Basta sciogliersi un po’ e ti verra facile”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG