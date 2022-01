Come si gioca a Sudoku? Vediamo quali sono le regole e se ci sono trucchi utili per portare a termine lo schema senza cancellature.

Giocare a Sudoku non è difficile e, con un po’ di pratica, vi sembrerà un passatempo semplice e, allo stesso tempo, divertente. Certo, è necessaria un po’ di abilità numerica, ma anche coloro che non amano i numeri possono riuscire a portare a termine uno schema senza infinite cancellature.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Come giocare Sudoku: le regole

Per giocare a Sudoku non ci sono tante regole. La fondamentale, da tenere bene a mente, è una: mai utilizzare lo stesso numero. Nel momento in cui decideste di cimentarvi con questo passatempo numerico, vi troverete davanti una specie di scacchiera. Non dovete fare altro che riempirla con numeri dall’1 al 9, facendo attenzione a non ripetere lo stesso numero su ogni riga, colonna o riquadro. Ecco perché parliamo di regola del Sudoku e non di regole. E’ questa, infatti, l’unica istruzione del gioco.

E’ bene sottolineare che il Sudoku prevede diversi livelli di difficoltà, per cui se siete principianti è bene partire dagli schemi più semplici. Così facendo eviterete di mollare la presa alla prima difficoltà. Il consiglio più utile è utilizzare il ragionamento e la logica: più numeri si inseriscono e più semplice sarà completare i riquadri. Inoltre, utilizzate matita e gomma, in modo da cancellare gli errori senza problemi. Partite dal riquadro, riga o colonna che presenta più numeri e ragionate, ragionate e ragionate ancora.

Sudoku: come si fa? Ecco un video semplice:

Come si gioca a Sudoku: esempio

Come già sottolineato, il Sudoku non presenta tante istruzioni. Dovete solo ricordare che un numero non può essere mai ripetuto e che la pazienza è una dote che va coltivata, sempre. Potete anche completare la griglia secondo il cosiddetto processo di eliminazione. Questo prevede di partire da un quadrato e vedere quali sono i numeri già inclusi. Considerando che in ogni riquadro non può esserci un duplicato, si ottengono già diverse soluzioni. Ricordate, infine, che anche se il Sudoku ha una sola regola, ci sono tantissime combinazioni di numeri e una diversi livelli di difficoltà.

Riproduzione riservata © 2022 - DG