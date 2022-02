Elementi comedy e fantasy connotano Wolf Like Me, la nuova serie composta da sei episodi che approderà anche in Italia.

La serie Wolf Like Me arricchirà il catalogo di Prime Video tra poche settimane. Complessivamente formata da sei puntate, l’esclusiva Amazon sarà disponibile in versione originale e doppiata. Dopo il debutto americano avvenuto lo scorso 13 gennaio sulla piattaforma Peacock di proprietà di NBC Universal, anche noi italiani avremo l’opportunità di gustarci gli episodi grazie alla distribuzione della compagnia di Jeff Bezos. Andiamo a scoprire tutto quanto c’è da sapere a riguardo.

Wolf Like Me: a quando l’uscita in Italia?

Lo spettacolo a tinte comedy-fantasy sarà visibile lungo la nostra penisola a partire dal 1° aprile 2022, solo su Prime Video. Lo ha comunicato l’azienda in un comunicato stampa.

Wolf Like Me: la trama

“Nei sobborghi di Adelaide, Australia meridionale, il vedovo Gary (Josh Gad) vive con sua figlia Emma (Ariel Donoghue) ed entrambi, soffrendo per la perdita della madre di Emma, faticano a stringere un legame – recita la sinossi ufficiale -. Una mattina la loro auto viene tamponata da una Jeep che non ha rispettato il semaforo rosso. Emma ha un attacco di panico sul ciglio della strada e viene consolata da Mary (Isla Fisher), la proprietaria della Jeep, che con sorpresa di Gary è in grado di calmare Emma come lui non è mai riuscito.

Pochi giorni dopo, Gary e Mary si vedono per un appuntamento e iniziano a conoscersi, ma Mary è riluttante a parlare di sé e quando si rende conto che sta per calare la sera, se ne va frettolosamente. Diventa chiaro che la ragazza nasconde un oscuro segreto che non riesce a rivelare a nessuno, ma dopo un altro incontro casuale, Gary si imbatte accidentalmente nel suo oscuro segreto e scappa terrorizzato. Ciò nonostante, le loro strade continuano a incrociarsi e senza dubbio una forza più grande di loro sembra volerli far incontrare di nuovo”.

Il cast di Wolf Like Me

I protagonisti delle vicende rappresentate su schermo, Mary e Gary, sono rispettivamente interpretati da Isla Fisher e Josh Gas. Il cast annovera, inoltre, tra le proprie fila Ariel Donoghue (nei panni di Emma), Nash Edgerton (fratello di Joel Edgerton), Emma Lung, Robyn Nevin, Jake Ryan e Anthony Taufa.

Lo spettacolo, costituito da sei puntate da mezz’ora l’una, è realizzato da Made Up Stories, in collaborazione con Endeavor Content e Stan con Jodi Matterson, Bruna Papandrea e Steve Hutensky, nei panni di executive producer al fianco di Isla Fisher. Abe Forsythe si divide tra i ruoli di creator, regista ed executive producer.

Wolf Like Me: il trailer

A ridosso dell’uscita negli States è stato condiviso il teaser trailer. Ve lo proponiamo in lingua originale:

Le location di Wolf Like Me

Le riprese si sono tenute in Australia: tra le location, Sydney e Broken Hill nel Nuovo Galles del Sud.

