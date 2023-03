Una famosa ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi fan la sua malattia e le difficili conseguenze portare da essa.

L’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Cilia ha raccontato su TikTok della sua malattia e delle pesanti e difficili conseguenze che derivano da essa. La ragazza, infatti, ha un tumore: ecco cos’ha spiegato ai suoi followers.

Teresa Cilia, la malattia dell’ex tronista

Nelle scorse ore Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi followers su TikTok della sua malattia, un tumore all’utero, e delle pesanti conseguenze che ne derivano. La ragazza, infatti, non potrà più avere figli. Su TikTok ha spiegato: “Molti sanno che io ho avuto un tumore ma non sanno cosa mi ha lasciato. Purtroppo c’è stata una brutta conseguenza, cioè che a causa di questo tumore io non potrò avere figli“.

Si spezza per sempre il sogno di diventare mamma per Teresa Cilia, che ha continuando spiegando: “Avevo 24 anni quando ho scoperto di avere questo tumore. Ho dovuto tirar fuori una grande forza per affrontare questa situazione. Purtroppo, però questo tumore mi ha tolto la possibilità di essere mamma“.

L’ex tronista ha dimostrato ai suoi followers di aver avuto la forza di affrontare questa difficile situazione: “Anche in questo caso, con forza e coraggio ho scelto la vita. Ho deciso quindi di abbandonare completamente l’idea di diventare mamma. Purtroppo è un argomento che fa male, ma questo video vuole dimostrare che nonostante tutto “io sono una donna fortunata”.

In lacrime ha raccontando di questo difficile periodo che sta vivendo: “Si può essere mamma in altri mille modi. Io ho avuto la sfortuna di avere questa malattia e non è stata una passeggiata di salute. Questa malattia mi ha lasciato un segno. Ma non fa nulla. La vita deve andare avanti. Dentro di me oggi ho un uragano però rido sempre”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG